Sismo de magnitud 7.8 vuelve a sacudir la península de Kamchatka, Rusia

El sismo sacudió la región de Petropavlovsk-Kamchatsky, Rusia, a una profundidad de 10 kilómetros, según el USGS; aún no se activa alguna alerta de tsunami.

Un potente sismo de magnitud 7.8 sacudió este viernes la región de Petropavlovsk-Kamchatsky, en el Lejano Oriente de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros (6.21 millas).

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales graves. La corta profundidad del hipocentro genera preocupación, ya que los sismos rasos tienden a causar sacudidas más intensas en la superficie, lo que podría aumentar el riesgo para estructuras y comunidades costeras. Reuters

El epicentro quedó localizado en una zona relativamente remota de Kamchatka, lejos de grandes núcleos urbanos, lo que ha ayudado a minimizar los riesgos inmediatos. Las zonas donde es habitual la actividad sísmica, incluida la península de Kamchatka, ya cuentan con protocolos de alerta y construcción preparada para soportar temblores fuertes.

Este sismo se produce tras otros movimientos de gran magnitud en la misma región, que ha sido escenario de terremotos potentes en los últimos meses, y que forman parte de la intensa actividad sísmica de toda la cuenca del Anillo de Fuego del Pacífico.

A raíz del temblor, los organismos de monitoreo se mantienen en alerta por posibles réplicas, aunque por ahora no se han señalado tsunamis ni alertas marítimas confirmadas. La lejanía del epicentro respecto a zonas pobladas, junto con la profundidad reportada, parecen haber mitigado los impactos inmediatos.