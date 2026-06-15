Acatlán y Guadalupe Lucero Bárcena: En riesgo la gobernabilidad, credibilidad y legitimidad

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Son varios los agravios que la presidenta municipal morenista de Acatlán, Guadalupe Lucero Bárcena, lleva contra sus gobernados: Nombró como colaboradora a una amiga suya, Marichuy N, a quien la gente del pueblo ubica como presunta integrante de un grupo de la delincuencia organizada.

Pese a estas versiones, que dañan a cualquier administración y van en contra de lo que ha exigido el propio gobernador Alejandro Armenta Mier a los ediles sobre la seguridad pública, Lucero Bárcena tuvo a Marichuy N en el ayuntamiento…hasta que se pelearon por razones PERSONALES –no por la inconformidad de la gente- y la corrió.

Además, el año pasado, se llevó a Los Cabos a su presunto novio y sediciente secretario de Seguridad Ciudadana, al marino Juan Alberto Domínguez López y a uno de sus sobrinos. Por si fuera poco, hizo que sus regidores se bajaran los sueldos de 30 a 12 mil pesos mensuales, con la promesa de que ella haría lo mismo.

Pero, vivilla desde chiquilla, esta mujer de negocios –dueña de una tortillería y restaurante de mariscos- que, al parecer, vio en Morena solamente un vehículo, para atender sus necesidades económicas, de poder y hasta amorosas, se negó a disminuir su propio sueldo, porque, si lo hacía, no podría pagar las cirugías plásticas con que se ha dado su “chaineadita”.

REGIDORES LA DEJAN SIN SUS SECRETARIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL AYUNTAMIENTO

Hoy, Guadalupe Lucero Bárcena intenta escudarse en el género, para mantenerse en el cargo, con el falso argumento de que la critican por ser mujer, cuando esto es ABSOLUTAMENTE FALSO: La ciudadanía NO LA QUIERE, porque su gobierno es frívolo, ineficiente, con severas acusaciones de corrupciones e, incluso, la señalan de supuestamente andar armada.

Este lunes, 9 de 10 regidores de su Cabildo le dieron un nuevo revés al dejar sin efecto los nombramientos de su presunto novio y titular de Seguridad Ciudadana, Juan Alberto Domínguez López y su secretario del ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez. Con esto, prácticamente se quedó SOLA, porque tampoco el síndico la apoya.

En Puebla capital, parece que la edila de Acatlán todavía conserva el apoyo de un alto funcionario estatal, pero su administración municipal ya representa un grave problema de gobernabilidad, legitimidad y credibilidad, como lo demostraron los hechos violentos de este lunes, cuando vecinos intentaron tomar el palacio y fueron reprimidos por policías: Video: Pobladores intentan tomar la presidencia de Acatlán; exigen salida de la morenista Lupita Bárcenas

Si el defensor de Lucero Bárcena se empeña en no dejarla caer, pese a todas las acusaciones en su contra, pondría en entredicho muchos de los presuntos preceptos morenistas, como que “el pueblo manda” y/o que el gobierno estatal realmente está en contra de que presuntos integrantes de la delincuencia organizada se infiltren en los ayuntamientos, con la permisividad de los ediles.

Incluso, proteger una administración frívola y escandalosa, como la que –todo apunta- que encabeza dicha presidenta municipal dejaría en la nada el discurso de “austeridad republicana” que los morenistas dicen enarbolar. Hoy, la pelota está en las canchas del gobierno y Congreso estatal.

PÁVEL GASPAR SE DESLINDÓ DE LA PRESIDENTA

Tal vez haya quien quiera atribuirle al presidente de la Legislatura, Pável Gaspar, la defensa de Lucero Bárcena, pero estas versiones serían falsas. El fin de semana pasado el diputado local estuvo en Acatlán, para fijar una posición clara e institucional: Garantizó un actuar imparcial, ni a favor ni en contra de nadie, pero sí vigilante del estado de Derecho.

El mensaje textual de Pável Gaspar: “Ante los señalamientos que se han hecho públicos en relación con el municipio de Acatlán de Osorio, fijo postura con toda claridad: en el Congreso del Estado nadie está por encima de la ley y ninguna denuncia ciudadana será ignorada.

“En el momento en que se presente formalmente la solicitud correspondiente ante esta Soberanía, será turnada sin dilación a las instancias y comisiones competentes para su análisis, conforme al procedimiento que establece la ley. Como Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, mi compromiso es garantizar que ese proceso se desahogue con seriedad, con objetividad y sin demora alguna.

“Actuar con imparcialidad es mi obligación, y la imparcialidad no es silencio ni indiferencia: es la garantía de que cada señalamiento se analice a fondo y de que toda determinación se adopte con estricto apego a derecho, sin favoritismos y sin consignas de ningún tipo.

“A las ciudadanas y los ciudadanos de Acatlán de Osorio les expreso mi respeto: sus inquietudes merecen respuestas serias e institucionales, y este Congreso se las dará por la vía que marca la ley. Si alguna autoridad incurrió en alguna responsabilidad, será la ley y no el prejuzgamiento la que lo determine”.

QUEJOSOS NO HAN COLOCADO DENUNCIAS FORMALES

El martes pasado, un creciente grupo de inconformes fue escuchado en la Legislatura, expuso sus señalamientos y dejó en claro que la gobernabilidad y aceptación ciudadana ya se perdieron. Emitieron sospechas graves de corrupción, frivolidad, aumento en la inseguridad, etc.

Pero NO HAN COLOCADO denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia (FGE) de la entidad, lo que quita peso legal a sus señalamientos contra la edila, aunque, como se vio durante la movilización ciudadana de este lunes contra Lucero Carrero, la inconformidad no solamente sigue, sino que ha subido de tono y, desafortunadamente, la presidenta municipal respondió con violencia, en lugar de hacerlo con sensibilidad y diálogo.

Habrá que esperar, para ver qué rumbo toma el asunto.