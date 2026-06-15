¡Confirmado! Guillermo Ochoa se retira del futbol: “No le veo más sentido”

EXCELSIOR

El Mundial 2026 está siendo un capítulo inolvidable para Guillermo Ochoa. A sus 40 años, el histórico portero mexicano fue convocado a su sexto Mundial con la Selección, un logro que lo coloca en un selecto grupo junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Este torneo en casa representa la culminación de una carrera legendaria, llena de atajadas icónicas y momentos de heroicidad bajo los tres palos del Tricolor.

Sin embargo, aún persiste la incertidumbre sobre si verá minutos en cancha. Aunque Javier Aguirre lo incluyó en la convocatoria, la competencia en el arco y su rol más simbólico generan dudas sobre si disputará algún partido.

Ochoa confirma: su retiro está próximo

En un video publicado por la FIFA, en el marco de una serie que repasa su trayectoria y vida personal, Guillermo Ochoa confirmó que su retiro del futbol está próximo y dejó entrever que podría ser después del Mundial 2026.

En las imágenes, Paco Memo se muestra reflexivo, rodeado de su familia, y deja claro que el Mundial 2026 marcará el final definitivo de su carrera.

Ahora que termine la selección no le veo más sentido al futbol ¿No? No le veo más sentido a eso. Al seguir jugando”, afirmó.

Ochoa profundizó en lo que ha realizado durante toda su carrera y aseguró que se siente tranquilo de haber realizado sus sueños.

Entonces he disfrutado mucho, lo he dado todo, lo he dejado todo; me voy en paz, con la frente en alto”, añadió.

Finalmente, el capitán histórico del arco mexicano reiteró que “llega un punto en que tu cabeza y tu cuerpo dice: ‘lo has dado todo’ y te vas tranquilo, y ese va a ser mi caso”.

Ochoa, con irregularidad, pero con una gran trayectoria

En los últimos años, Guillermo Ochoa no ha encontrado la regularidad deseada ni en clubes ni en la Selección.

Tras pasos por el futbol europeo y ligas menos competitivas, su rol se ha vuelto más intermitente, con minutos limitados y mayor énfasis en su experiencia como líder que en su rendimiento titular.

A pesar de ello, nadie duda de su estatus: Ochoa se retirará como una de las grandes leyendas del futbol mexicano, el portero con más presencias en Mundiales y autor de grandes atajadas que han dado la vuelta al mundo.