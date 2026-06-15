Selecciones de México, Estados Unidos y Alemania debutan con victoria en la Copa Mundial 2026

EL HERALDO DE MÉXICO

Cinco de las ocho cabezas de serie que ya debutaron dejaron escapar puntos durante la primera jornada, sólo dos de los anfitriones y Alemania impusieron la etiqueta de líder de grupo

La Copa del Mundo comenzó con una advertencia para los favoritos. Hasta el primer lunes de actividad, únicamente México, Estados Unidos y Alemania han logrado arrancar el torneo con una victoria, mientras que otras cinco cabezas de serie dejaron escapar esta posición en el arranque del torneo.

México cumplió con las expectativas al derrotar 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural. Estados Unidos respondió con autoridad al imponerse 4-1 a Paraguay y Alemania protagonizó la actuación más contundente de la primera fase al golear 7-1 a Curazao.

El conjunto germano representó el ejemplo más claro de lo que se esperaba de una cabeza de serie. Frente a una selección debutante en una Copa del Mundo, hizo valer su jerarquía y tomó de inmediato el control del Grupo E.

La historia fue distinta para varios de los equipos llamados a dominar sus sectores. Canadá, uno de los países anfitriones, igualó 1-1 ante Bosnia y Herzegovina. Brasil tampoco pudo pasar del empate frente a Marruecos, mientras que Países Bajos dejó escapar la victoria al igualar 2-2 contra Japón.

España protagonizó uno de los resultados más sorprendentes al empatar sin goles frente a Cabo Verde, otro debutante mundialista. Bélgica, incluso rescató la unidad en el camino tras igualar 1-1 ante Egipto. En ambos casos, los favoritos desaprovecharon oportunidades que parecían accesibles antes del inicio del torneo.

Aunque ninguna de estas selecciones sufrió una derrota, los puntos cedidos podrían tener un peso importante más adelante. En una fase de grupos corta, una igualdad inesperada puede complicar la lucha por el liderato y condicionar los cruces de la ronda de eliminación directa.

La responsabilidad ahora cae en las cuatro cabezas de serie que aún no debutan, pero que ya tienen una presión nueva. Francia, líder del Grupo I; Argentina, del Grupo J; Portugal, del Grupo K; e Inglaterra, del Grupo L, tendrán la tarea de asumir el papel de favoritas e imponer condiciones para evitar que la tendencia continúe.

Por ahora, el arranque del torneo está dejando una conclusión clara: el nombre, la historia y el ranking no garantizan victorias automáticas en una Copa del Mundo que comenzó con más paridad de la esperada y que si algo tiene esta justa, es que las sorpresas son parte indispensable de la magia del Mundial.