Uruguay apenas empata con Arabia Saudita y Conmebol sigue sin ganar en el Mundial

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Uruguay no pudo romper la mala racha de los equipos sudamericanos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, al empatar 1-1 frente a Arabia Saudita en su debut dentro del Grupo H.

Los Halcones Verdes sorprendieron al adelantarse en el marcador al cierre de la primera mitad gracias a un gol de Abdulelah Al-Amri. La respuesta de la Celeste llegó en el segundo tiempo por conducto de Maximiliano Araújo, quien marcó el tanto de la igualdad. Uruguay intentó quedarse con la victoria en los minutos finales, pero se encontró con una sólida actuación del arquero Mohammed Al-Owais.

Con este resultado, Conmebol continúa sin conocer la victoria en el torneo. Paraguay cayó 4-1 ante Estados Unidos, Brasil empató 1-1 con Marruecos, Ecuador perdió 1-0 frente a Costa de Marfil y Uruguay igualó ante Arabia Saudita. Ahora Argentina y Colombia tendrán la misión de buscar los primeros triunfos para el futbol sudamericano en esta Copa del Mundo.