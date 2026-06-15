Dos lesionados dejó explosión en Tehuacán

Desde Puebla
Fuerte explosión desata pánico
en Tehuacán.
Una fuerte explosión la noche de este lunes en la esquina de las calles Daniel González y Niño Perdido, en la inspectoría de San Vicente Ferrer, generó alarma entre vecinos y habitantes de zonas cercanas.
De acuerdo con testimonios, el estruendo fue tan intenso que provocó daños materiales y se escuchó a varios kilómetros a la redonda, puso en alerta a la población.
Elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos acudieron a atender la emergencia e iniciar las investigaciones correspondientes.
De manera extraoficial, se señala que el incidente habría sido provocado por un artefacto explosivo.
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