Protégete, baja el Sistema Atlixco Ciudadano Alerta (SAI)

Desde Puebla

Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y brindar una atención más rápida y eficiente ante situaciones de emergencia, el Gobierno Municipal de Atlixco, encabezado por la presidenta municipal Ariadna Ayala, continúa promoviendo el uso de la aplicación SAI (Sistema Atlixco Ciudadano Alerta), una herramienta digital diseñada para mantener una comunicación directa entre la ciudadanía y las autoridades de seguridad pública.

La app SAI cuenta con un botón de alerta que, al activarse, envía de manera inmediata una notificación al Centro de Monitoreo y Seguridad Municipal, compartiendo la ubicación del usuario para agilizar la respuesta de los cuerpos de emergencia. Por ello, es importante proporcionar correctamente los datos solicitados durante el registro, ya que esta información permite brindar una atención más eficaz y fortalecer las acciones de prevención del delito.

SAI, informó la presidenta Ariadna Ayala, es una aplicación gratuita, disponible para todas y todos los habitantes de Atlixco que deseen contar con una herramienta adicional de protección y respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo.

Regístrate en la App SAI siguiendo estos sencillos pasos:

1.⁠ ⁠Descarga Atlixco Ciudadano Alerta SAI desde App Store o Google Play.

2.⁠ ⁠Acepta los términos y condiciones.

3.⁠ ⁠Selecciona la opción “Crear cuenta”.

4.⁠ ⁠Elige tu perfil: Ciudadano a pie o Miembro de Comité.

5.⁠ ⁠Captura tus datos personales.

6.⁠ ⁠Recibe tu código de validación por correo electrónico o SMS.

7.⁠ ⁠Ingresa el código y valida tu cuenta.

8.⁠ ⁠¡Listo! Ya puedes utilizar SAI para solicitar apoyo inmediato en caso de emergencia