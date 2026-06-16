Anuncio de los ganadores de los Premios Sony Future Filmmaker Awards 2026

Staff/RG

Los ganadores de los premios Sony Future Filmmaker Awards 2026 se anunciaron en una ceremonia de gala presentada por Denny Directo (Entertainment Tonight), ganador de un premio Emmy, en el icónico edificio de Artes Escénicas de los estudios Sony Pictures en Culver City. En su cuarta edición, este prestigioso programa global para cortometrajes revela a los cineastas que le están dando una nueva forma al futuro de la cinematografía. Lanzados por Creo y patrocinados por Sony, los premios buscan dar visibilidad a nuevos y destacados talentos para lanzarlos directamente al corazón de la industria del cine.

Los ganadores de los premios Sony Future Filmmaker Awards 2026 fueron seleccionados entre 30 películas finalistas provenientes de más de 20 países, y originalmente entre más de 8400 cineastas de 162 países y territorios. Ellos son:

FICCIÓN: Jack Hughes, Deadheading (Reino Unido)

NO FICCIÓN: Christine Seow, Two Travelling Aunties (Dos tías viajeras) (Singapur)

ANIMACIÓN: Michelle Brøndum & Ida Melum, Ovary-Acting (Drama ovárico) (Dinamarca/Noruega)

ESTUDIANTES: Ana A. Alpizar, Norheimsund (Cuba)

El jurado reúne a figuras líderes de la industria, entre ellas: Will Gluck, director y productor nominado a un premio Globo de Oro (Cualquiera menos tú, Las travesuras de Peter Rabbit, Se dice de mí); Rachel O’Connor, aclamada productora y presidente de Cine y Televisión en Pascal Pictures (Desafiantes, Spider-Man: Sin camino a casa, Mujercitas); Adam Rosette, codirector de animaciones (GOAT: La cabra que cambió el juego, Robot salvaje, Orión y la oscuridad) y el premiado director y presidente del jurado Justin Chadwick (Mandela: El largo camino hacia la libertad, La otra Bolena, Hermanos bajo fuego). Ellos son los encargados de evaluar la excelencia creativa y la innovación narrativa, y de seleccionar a los cineastas ganadores a partir de una lista oficial de finalistas.

El jurado de los premios Sony Future Filmmaker Awards compartió su admiración general por los realizadores ganadores y preseleccionados de este año: “Las películas ganadoras son capaces de cautivar, desafiar y resonar en el público mucho más allá de la pantalla. Estos son artistas que dominan su oficio con confianza, ejecutan sus visiones sin hacer concesiones y observan el mundo con claridad y empatía. Lo que distingue a los ganadores, y a la amplia lista de preseleccionados, es cuán lejos llegan sus historias, que cruzan límites, culturas y el espectro completo de la experiencia humana. El cine sigue siendo el lenguaje universal, y estos realizadores demuestran que sus voces más esenciales emergen de cada rincón del planeta. Los premios Sony Future Filmmaker Awards se crearon para descubrir y premiar precisamente a cineastas de este calibre”.

Los premios funcionan como la coyuntura crucial donde se juntan talentos y oportunidades. Al identificar cineastas excepcionales en sus momentos de consagración y conectarlos directamente con la industria, el programa transforma potencial en impulso. Los realizadores ganadores y finalistas se sumergen en el funcionamiento interno de Hollywood a través de un programa intensivo de 4 días en los estudios Sony Pictures (del 8 al 11 de junio de 2026), que culmina con la ceremonia de premiación. A través de un programa cuidadosamente seleccionado de talleres y clases magistrales dirigidas por ejecutivos de Sony Pictures, proyecciones y acceso detrás de escena, los participantes pueden profundizar sus conocimientos de la industria y perfeccionar sus habilidades, mientras forjan relaciones significativas con líderes de la industria y colegas creadores de todo el mundo. El programa aborda temas como cinematografía, animación, escritura de guiones, documentales, marketing para adquisiciones globales, demostraciones tecnológicas y el arte de musicalizar una historia. Asimismo, los cuatro ganadores también reciben premios en efectivo y equipos de imagen digital de Sony.

Los ganadores de los premios Sony Future Filmmaker Awards 2026 son:

FICCIÓN

La categoría Ficción premia las presentaciones basadas en un relato que transmite una historia o hecho de ficción original. El ganador de la categoría recibe equipos de imagen digital de Sony y USD 5000 en efectivo. Will Gluck, director y productor nominado a un premio Globo de Oro (Cualquiera menos tú, Las travesuras de Peter Rabbit, Se dice de mí) y miembro del jurado de los Sony Future Filmmaker Awards 2026, presentó al ganador de la categoría Ficción:

Jack Hughes (Reino Unido), Deadheading. Al enterarse que a su marido le queda unos pocos meses de vida, una esposa implacable buscar saltearse la lista de espera por una parcela en el huerto comunitario de los sueños de su esposo, por todos los medios posibles.

NO FICCIÓN

La categoría No ficción premia a cortometrajes que están basados principalmente en hechos reales. Pueden incluir material de archivo y documental, reconstrucciones y animaciones. El ganador de la categoría recibe equipos de imagen digital de Sony y USD 5000 en efectivo. Rachel O’Connor, aclamada productora y presidente de Cine y Televisión en Pascal Pictures (Desafiantes, Spider-Man: Sin camino a casa, Mujercitas) y miembro del jurado de los Sony Future Filmmaker Awards 2026, presentó a la ganadora de la categoría No Ficción:

Christine Seow (Singapur), Two Travelling Aunties (Dos tías viajeras). En sus cincuenta años, dos mujeres de Singapur dejan atrás su vida cotidiana para salir a la ruta, y descubrir la libertad y el placer de ser dueñas de su propio destino.

ANIMACIÓN

La categoría Animación recibe a los realizadores que utilizan técnicas de stop-motion, gráficos en movimiento, animación por computadora, animación dibujada sobre películas, rotoscopia y animación experimental, entre otras técnicas disponibles. El ganador de la categoría recibe equipos de imagen digital de Sony y USD 5000 en efectivo. Justin Chadwick, el premiado director (Mandela: El largo camino hacia la libertad, La otra Bolena, Hermanos bajo fuego) y presidente del jurado de los Sony Future Filmmaker Awards 2026, presentó a los ganadores de la categoría Animación:

Michelle Brøndum e Ida Melum (Dinamarca/Noruega), Ovary-Acting (Drama ovárico). Atrapada en el baby shower de su hermana, una mujer de treinta y pico de años se ve obligada a reflexionar sobre si quiere o no tener hijos, tras dar a luz inesperadamente a sus propios órganos reproductivos.

ESTUDIANTES

La categoría Estudiantes premia a estudiantes de cine de una institución registrada que ofrezca un título o diploma a nivel mundial. Tanto el ganador de la categoría como su institución reciben equipos de imagen digital de Sony. Yojiro Asai, gerente general senior de la división Imaging Marketing de Sony Corporation, presentó a la ganadora de la categoría Estudiantes:

Ana A. Alpizar (Cuba), New York University, Estados Unidos, Norheimsund. Una joven cubana mantiene un romance a la distancia con un hombre noruego mucho mayor, con la esperanza de que las recate a ella y a su madre de la pobreza, hasta que la fantasía comienza a romperse.

FORMATO FUTURO

También se premia hoy al ganador de este año de la competencia Formato futuro, que desafía a los realizadores a responder a una ficha técnica que explora las posibilidades creativas de una narrativa audaz e innovadora. Este año, se invitó a los postulantes a presentar cortos creados especialmente para el formato vertical (relación de aspecto 9:16). El ganador es Innocent Yama Lamido (Nigeria) por Creating Without Permission (Creación sin permiso), una reflexión sobre la creación y “las pausas entre momentos”. Como parte de su premio, Lamido recibirá equipos de imagen digital de Sony.

FINALISTAS LATINOAMERICANOS

Dentro del grupo de los 30 finalistas de más de 20 países, los representantes latinoamericanos fueron:

Eduardo Braun Costa (Argentina), en la categoría Ficción, con su trabajo The Liars (Los mentirosos). Cuando descubren a su pequeño hermano robando, un adolescente debe convencer a un extraño que se haga pasar por su padre.

Isabella Villalobos Figueroa, Manuela Ocampo Bustamente y Juan Camilo Mejía Flórez (Colombia), Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá – Colombia, en la categoría Estudiantes. En su trabajo Amará, una narradora caribeña llega a un pueblo donde los niños han desaparecido y las historias están prohibidas. Cuando su hijo se pierde, debe enfrentarse a una misteriosa mujer y pagar un precio terrible para intentar salvarlo.

Luego de una exitosa cuarta edición, los premios Sony Future Filmmaker Awards volverán para su quinta edición en la primavera de 2027. Las presentaciones se podrán realizar a partir de julio de 2026. Para recibir más información sobre los cineastas ganadores y preseleccionados, visita sonyfuturefilmmakerawards.com.

LISTA DE PRESELECCIONADOS 2026

FICCIÓN GANADOR Jack Hughes (Reino Unido), Deadheading Finalistas: Eduardo Braun Costa (Argentina), The Liars (Los mentirosos) Jaap Deinum (Países Bajos), Babel Gus Flind-Henry y George Malcher (Reino Unido), A Sisyphean Task (Una tarea de Sísifo) Mitchell Greenberg (Canadá), Conditions of Release (Condiciones de libertad) Kevin Jin Kwan Kim (Canadá), My Dad, the Rockstar (Mi padre, la estrella de rock) Jen Nee Lim (Singapur), Buah (La fruta) Mac Nixon (Reino Unido), Flock Andy Reid (Canadá), Brief Somebodies (Encuentros fugaces) William Simmons (Reino Unido), Helping Hand (Una mano amiga) NO FICCIÓN GANADOR Christine Seow (Singapur), Two Travelling Aunties (Dos tías viajeras) Finalistas: Sophia Bihailo (Ucrania), Echoes of Menchul (Ecos de Menchul) Abdoul Razak Ceesay (Reino Unido), Farming: Kemi’s Story (Farming: la historia de Kemi) Freddie Gluck y Matteo Moretti (Estados Unidos), Gatorville Olaf Lawrence y Charlie Greaves (Reino Unido), Green Ocean Gold (Oro verde del océano) Prashant Madan (India), Showing Up (Estar presente) Muhammad Mehdi (Pakistán), Dreams in Dust (Sueños de polvo) Greeshma Sathiaraj (India), Mermaids of Mannar (Sirenas de Mannar) sawe (República de Corea), Darkness Has Gravity (La gravedad de la oscuridad) Hélène Sevaux (Francia), Four Hands (Cuatro manos) ANIMACIÓN GANADOR Michelle Brøndum e Ida Melum (Dinamarca/Noruega), Ovary-Acting (Drama ovárico) Finalistas: Corin Anderson (Reino Unido), Expectation (Expectativa) McKinley Benson (Estados Unidos), Two Ships (Dos barcos) Oscar Jacobson (Suecia), The Undying Pain of Existence (El eterno dolor de la existencia) Young Chan Jeon (Estados Unidos), The History of the Pitiful Humanity (La vergonzosa historia de la humanidad) ESTUDIANTES GANADOR Ana A. Alpizar (Cuba), Norheimsund New York University, Estados Unidos Finalistas: Frederik Bösing, Terry Kraatz y Vera Kayh (Alemania), Once in a Blue Moon (Cada muerte de obispo) Filmakademie Baden Wuerttemberg, Alemania Talita Brits (Sudáfrica), Ongeluk (Accidente) The Open Window Institute, Sudáfrica Kleif Alexander Tan y Kai Ming Ng (Singapur), Mirage (Espejismo) Nanyang Technological University, Singapur Isabella Villalobos Figueroa, Manuela Ocampo Bustamente y Juan Camilo Mejía Flórez (Colombia), Amará Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá FORMATO FUTURO GANADOR Innocent Yama Lamido (Nigeria), Creating Without Permission (Creación sin permiso) Obras destacadas Hamza Baig Humayun (Pakistán), Life is Like Ice Cream (La vida es como un helado) Nathan Burnby (Australia), Adrift (A la deriva) Arthur Teo Hui Teck (Malasia), The Night Shift (Turno noche) Claudio Recenti (Italia), A Bed Story (Una historia de alcoba)

Lanzados por Creo y patrocinados por Sony, los premios Sony Future Filmmaker Awards son un importante programa anual para cortometrajes dedicado a respaldar y promocionar a realizadores y creadores independientes de todo el mundo. Destacado por sus excepcionales premios, el programa ofrece a los realizadores ganadores la oportunidad invaluable de viajar a Los Ángeles y visitar el histórico predio de los estudios de Sony Pictures en Culver City, California, donde pueden acceder a expertos de forma exclusiva y obtener una perspectiva sin precedentes sobre el funcionamiento interno de la industria. Asimismo, los ganadores reciben premios en efectivo y una variedad de equipos de imagen digital de Sony. La inscripción es gratuita y los premios incluyen cuatro categorías: Ficción, No ficción, Estudiantes, Animación y Formato futuro. Los trabajos son evaluados por un panel de destacados jurados. Al respaldar a diferentes talentos del cine, el video y la narración, los premios Sony Future Filmmaker Awards ofrecen una puerta de entrada para el desarrollo de la excelencia creativa. sonyfuturefilmmakerawards.com

Creo pone en marcha y organiza eventos y programas dentro de tres sectores clave: fotografía, cine y arte contemporáneo. Desde el año 2007, la misión de Creo ha sido desarrollar valiosas oportunidades para los creativos y ampliar el alcance de sus diferentes actividades culturales. Sus proyectos más emblemáticos incluyen los Sony World Photography Awards, los Sony Future Filmmaker Awards, PHOTOFAIRS y Photo London. Creo trabaja en colaboración con Angus Montgomery Arts (AMA) para ayudar a organizar los emprendimientos del grupo, que incluyen algunas de las ferias de arte más importantes del mundo. Su nombre deriva del latín “Yo creo”, y de ahí surge su espíritu de empoderar y dar representación a las voces creativas. creoarts.com

Sony Corporation es una subsidiaria de propiedad absoluta de Sony Group Corporation y es responsable del negocio de entretenimiento, tecnología y servicios (ET&S, por su sigla en inglés). Con la misión de “crear el futuro del entretenimiento a través del poder de la tecnología junto con los creadores”, nuestro objetivo es seguir ofreciendo “Kando”* a las personas de todo el mundo. Para obtener más información, visita: www.sony.net.

* Kando es una palabra japonesa que se puede traducir como la sensación de asombro y emoción que una persona siente cuando experimenta algo hermoso y sorprendente por primera vez.

Sony Pictures Entertainment (SPE) es una subsidiaria de Sony Group Corporation, con sede en Tokio. Las operaciones globales de SPE abarcan la producción, la adquisición y la distribución de películas; la producción, la adquisición y la distribución de material para la televisión; cadenas de televisión; la creación y la distribución de contenido digital; la operación de estudios de televisión; y el desarrollo de nuevos productos, servicios y tecnologías de entretenimiento. Sony Pictures Television opera decenas de compañías de producción, de propiedad absoluta o alianzas estratégicas, en todo el mundo. Las empresas productoras que forman parte de Motion Picture Group de SPE incluyen Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions y Sony Pictures Classics. Para obtener más información, visita www.sonypictures.com/corp/divisions.