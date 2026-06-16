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Atlixco, sede del 9º Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles

By Redaccion1 / 16 junio, 2026

Staff/RG

  • Más de 140 niñas, niños y jóvenes de seis estados compartirán su talento
  • Ofrecerán cuatro conciertos gratuitos en exconvento de San Francisco

Del 25 al 28 de junio de 2026, Atlixco será escenario de uno de los encuentros corales más importantes de México: el 9º. Festival Nacional de Coros Infantiles y Juveniles Atlixco.

Este evento reunirá a 143 cantantes de entre 7 y 22 años provenientes de seis estados de la república.

El evento, organizado por el Centro de Arte Musical Atlixco AC (CAMAAC), y en colaboración con el Ayuntamiento de Atlixco que preside Ariadna Ayala, ofrecerá cuatro conciertos gratuitos que sucederán en el templo del exconvento de San Francisco, el jueves, viernes y sábado a las 7 p. m., y domingo, en la gran clausura, a la 1:30 p. m.

Desde su creación, este festival ha tenido como objetivo promover el desarrollo humano, artístico y social de niñas, niños y jóvenes mediante la práctica coral, fomentando valores como la disciplina, el trabajo colaborativo y el intercambio cultural, mismos que se han resaltado durante la administración de la presidenta Ariadna Ayala.

Consulta la programación:

· Jueves 25 de junio | 19:00 horas, la Participación individual de todos los coros.

· Viernes 26 de junio | 19:00 horas, Exconvento de San Francisco

* CDMX: Niños Cantores del Faro de Oriente

* Atlixco, Puebla: Pequeños Cantores de Atlixco

* Atlixco, Puebla: Jóvenes Cantores de Atlixco

* Jerez, Zacatecas: Coro Infantil Sueños e Ilusiones

* Morelia, Michoacán: Coro Miguel Bernal Jiménez de Jesús del Monte

· Sábado 27 de junio | 19:00 horas

* Uruapan, Michoacán: Ensamble Coral de Sueños Uruapan

* Atlixco, Puebla: I Have a Voice Orphan Choir Ipoderac

* Coatepec, Veracruz: Coro Infantil Voces de la Montaña

* Guadalajara, Jalisco: Coro Pedro Buzeta

Domingo 28 de junio | 13:30 horas

* Participación individual de todos los coros

* Canto común

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