Perspectiva Semanal de Norte Económico – Semana del 15 al 19 de junio

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En la perspectiva global, el viernes pasado, SpaceX debutó en el mercado accionario tras concretar la OPI más grande de la historia, con una colocación aproximada de US$75 mil millones a un precio de US$135 por acción, con lo cual su valuación inicial fue cercana a US$1.8 billones.

En su primer día de operación cerró en US$160.95 (+19.2%), elevando su valor de mercado a aproximadamente US$2.1 billones. Más allá del tamaño récord de la operación, el evento confirma que incluso en un entorno global caracterizado por estanflación, tasas de interés de largo plazo elevadas y cambios estructurales en geopolítica, comercio internacional, innovación tecnológica y demografía, persiste un fuerte apetito por este tipo de activos. También refuerza la idea de que el mercado continúa diferenciando entre sectores cíclicos y plataformas tecnológicas con características cuasi‑monopólicas capaces de capturar rentas extraordinarias en el futuro.

En este sentido, el mercado parece estar valuando a la compañía no como un jugador aeroespacial tradicional, sino como una plataforma de infraestructura estratégica con exposición a verticales como conectividad global, defensa, economía espacial y potencialmente infraestructura para IA y procesamiento de datos. La tesis de inversión se centra en la opcionalidad futura y en la expectativa de una posición dominante dentro de sectores con elevadas barreras de entrada.

De mantenerse un desempeño favorable en las próximas semanas o meses, esto podría incrementar significativamente la probabilidad de futuras salidas a bolsa de compañías privadas de gran escala, entre las que se encuentran desarrolladores de modelos de inteligencia artificial para diversas soluciones. En este sentido, el debut de SpaceX podría marcar el inicio de una nueva rotación de capital hacia tecnología privada de frontera, potencialmente comparable con grandes ciclos de inversión como la expansión de internet o la consolidación de la infraestructura en la nube, ahora impulsado por la convergencia entre inteligencia artificial, tecnologías profundas e infraestructura crítica.

En conjunto con lo anterior, el optimismo aumentó tras avances sobre un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán para extender el cese al fuego por dos meses y entablar negociaciones adicionales sobre el programa nuclear. Por su parte, EE. UU. levantaría el bloqueo de los puertos iraníes y se reabriría el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Aunque el acuerdo aún debe ser aprobado por el líder supremo de Irán, el mercado reaccionó y se reflejó en una caída de casi 7% en el precio del petróleo Brent hacia un nivel cercano a US$87 por barril.

Los mercados mostraron un desempeño positivo en general, con ganancias en los mercados accionarios, disminuciones en tasas soberanas a lo largo de la curva y menores niveles de volatilidad, entre otros ajustes. A esto se sumó la efervescencia en México por el triunfo de la selección de futbol en la Copa del Mundo. En Grupo Financiero Banorte estamos orgullosos de patrocinar al equipo de todos los mexicanos y le deseamos mucho éxito en sus próximos encuentros.

En la agenda internacional, la atención estará en la política monetaria, con decisiones de la Reserva Federal, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. En EE. UU., al igual que el consenso, estimamos que el banco central mantenga sin cambios su tasa de referencia en un rango de 3.50% a 3.75%, en lo que será la primera decisión bajo su nuevo presidente. En este contexto, no descartamos ajustes en la guía futura y en el tono frente a las presiones del presidente de EE. UU. sobre una reducción en los costos de financiamiento.

Asimismo, se actualizará el marco macroeconómico y el dot plot, donde lo más relevante será evaluar si más miembros anticipan alzas en el corto plazo. En la actualización de marzo, la mediana mostraba un recorte de 25pb en 2026, lo cual contrasta con el mercado, que actualmente descuenta prácticamente en su totalidad un aumento de la misma magnitud. En nuestra opinión, es factible que más miembros anticipen un incremento en la segunda mitad del año, aunque no sería suficiente para modificar la mediana.

En particular, lo más probable es que las expectativas apunten a una tasa sin cambios en lo que resta de 2026.

En Inglaterra, se espera que el banco central mantenga su postura, aunque el tono del comunicado y la votación serán relevantes ante la posibilidad de incrementos en tasas por presiones inflacionarias. En Japón se anticipa un incremento de 25pb, llevando la tasa a 1%, su mayor nivel desde 1995.

Adicionalmente, habrá decisiones en Australia, Chile, Suecia, Brasil, Indonesia, Suiza, República Checa y Rusia. El Banco Central Europeo publicará su reporte sobre salarios y su presidenta dará un discurso, mientras que en China se conocerán las tasas de referencia para préstamos a uno y cinco años.

En cuanto a datos, en EE. UU. se publicarán la producción industrial, ventas al menudeo, inicios y permisos de construcción de mayo, así como indicadores manufactureros regionales de junio. En el Reino Unido destacan la inflación de mayo y la tasa de desempleo de abril, mientras que en Brasil se conocerán las ventas minoristas y la actividad económica de abril.

Entre los eventos, se llevará a cabo la cumbre del G7 en Francia. En Bruselas tendrá lugar el Consejo Europeo, con enfoque en las implicaciones del conflicto con Irán. En EE. UU. continuarán las elecciones primarias rumbo a las elecciones intermedias de noviembre. Además, varios mercados permanecerán cerrados el viernes por feriados.

En la agenda nacional, la atención se centrará en la segunda ronda de negociaciones del T-MEC entre México y Estados Unidos que se llevará a cabo en Washington del 15 al 18 de junio. Si bien estas reuniones reflejan disposición de ambas partes, estimamos que las negociaciones serán complejas y podrían extenderse por varios meses, prolongando la incertidumbre comercial. En cuanto a cifras, la agenda será limitada, destacando la oferta y demanda agregada del 1T26 y el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) de mayo.