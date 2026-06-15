El verdadero músculo político en Puebla

Jorge Barrientos

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

Hay eventos que trascienden lo religioso para convertirse en auténticos termómetros del poder político. Lo ocurrido este domingo en Puebla durante la celebración por los 50 años de vida sacerdotal de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa fue una muestra clara de ello.

En tiempos donde la polarización domina la conversación pública, donde los actores políticos difícilmente coinciden en una misma fotografía y donde las diferencias partidistas parecen irreconciliables, el arzobispo poblano logró lo que muy pocos pueden presumir: reunir bajo un mismo techo a prácticamente toda la clase política del estado.

No fue una ceremonia cualquiera. Fue, quizá, la comida política más importante de Puebla en lo que va de 2026.

Ahí estuvieron representantes de los distintos niveles de gobierno, integrantes del gabinete estatal, legisladores federales y locales, presidentes municipales, empresarios, líderes sociales y figuras de la vida pública poblana que pocas veces coinciden en un mismo espacio. La convocatoria de Monseñor Víctor Sánchez demostró que, más allá de credos y colores partidistas, sigue siendo uno de los pocos liderazgos con capacidad de interlocución transversal en Puebla.

El mensaje tampoco pasó desapercibido.

Lejos de los discursos protocolarios, el arzobispo llamó a la unidad social, la reconciliación y la construcción de la paz frente a un escenario marcado por la violencia, la división y la confrontación ideológica. Habló de solidaridad, fraternidad y de la necesidad de recuperar el tejido social desde las familias y las comunidades.

Y es precisamente ahí donde radica la relevancia política del evento.

Mientras algunos actores públicos siguen apostando por la confrontación permanente, Sánchez Espinosa colocó sobre la mesa un discurso que parece escasear en la vida pública mexicana: el de la reconciliación.

Desde 2009, cuando fue nombrado arzobispo de Puebla por el Papa Benedicto XVI, Monseñor Víctor Sánchez ha sido testigo privilegiado de la transición política del estado. Ha convivido con gobernadores del PRI, del PAN y ahora de Morena. Ha visto pasar alcaldes, legisladores y dirigentes partidistas de todas las corrientes. Su permanencia le ha permitido convertirse en una figura de referencia obligada en la vida pública poblana.

Por eso no es casualidad que, cuando la Iglesia poblana convocó a celebrar medio siglo de ministerio sacerdotal, la respuesta fuera masiva.

En una Puebla donde abundan los liderazgos efímeros, donde las modas políticas duran lo que dura una campaña electoral, la figura del arzobispo mostró una vigencia que muchos políticos envidiarían.

La fotografía del domingo dejó varias lecturas.

La primera: la Iglesia católica sigue teniendo una capacidad de convocatoria significativa en Puebla.

La segunda: Víctor Sánchez Espinosa continúa siendo un factor de equilibrio y comunicación entre sectores que habitualmente no dialogan.

Y la tercera: en medio de la disputa anticipada por las elecciones de 2027, pocos personajes lograron en un solo evento reunir a morenistas, opositores, empresarios y líderes sociales sin que aquello terminara en una batalla campal de declaraciones.

Al final, el festejado no habló de elecciones, candidaturas ni alianzas. Habló de paz.

Paradójicamente, mientras la mayoría de los actores políticos construyen su futuro a partir de las diferencias, el arzobispo recordó que ninguna sociedad avanza sin acuerdos mínimos.

Y esa, quizá, fue la lección más importante de la jornada.

Porque si alguien mostró músculo político este fin de semana en Puebla, no fue un partido, ni un gobernador, ni un aspirante rumbo a 2027.

Fue un pastor.

Y aquí la gran pregunta:

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

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