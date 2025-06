Omar Muñoz: Nepotismo, simulación y deslealtad en Cuautlancingo

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

En campaña, cobijado por el grupo del senador Moisés Ignacio Mier Velazco, Omar Muñoz Alfaro prometió donar la mitad de su salario para obras sociales, si la gente lo votaba como presidente municipal de Cuautlancingo, pero solamente se tiene registro de que lo hizo en diciembre y después olvidó su “ofrecimiento”: Edil de Cuautlancingo entregó la mitad de su salario

Después de esa fecha, no existen pruebas de que Muñoz Alfaro haya vuelto a ceder la mitad de su sueldo. Así como simuló una ruptura con el equipo de Mier Velazco, para convencer al ex gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina de que le hiciera candidato por la 4T, también finge seguir los preceptos de la 4T de austeridad y anticorrupción: Edil de Cuautlancingo entregó la mitad de su salario

Pero el edil de Cuautlancingo es uno de los que más cobran en la zona conurbada de la Angelópolis y otras zonas del estado, según el análisis presentado en febrero pasado por el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim). El documento de 21 páginas, basado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), precisa que Omar Muñoz es el cuarto con mayor sueldo en la entidad, pese a que su municipio NO se encuentra entre los cinco más poblados.

Aunque se disfrace de la 4T, el alcalde de Cuautlancingo y pregone una supuesta “austeridad”, decidió continuar la línea de su antecesor, el panista Filomeno Sarmiento y quedarse con un jugoso salario de 60 mil pesos mensuales, el cuarto más alto entre los ayuntamientos analizados por el Igavim.

OSVALDO, EL PODER TRAS EL TRONO

Únicamente los ediles de Puebla capital, Teziutlán y San Andrés Cholula; José Chedraui, Karla Martínez Gallegos y Guadalupe Cuautle, respectivamente, son mejor pagados que su homólogo cuautlancinguense, a pesar de que –en términos de población- su municipio está debajo de Puebla capital, Tehuacán, Texmelucan, Atlixco, San Pedro y San Andrés Cholula: Salario Ayuntamiento 2024

En diversas ocasiones, Omar Muñoz ha sido exhibido por nepotismo, no solamente con el hecho de que su hermano, Osvaldo, es quien “COGOBIERNA” con él, principalmente en temas financieros, sino por incluir a varios de sus familiares en el ayuntamiento: En Cuautlancingo Omar Muñoz, sí tiene a su mamá y hermanos en la nómina

Además, aunque la 4T tiene conceptos concretos contra el nepotismo, el presidente de Cuautlancingo puso al ayuntamiento –que este año maneja un presupuesto de 747 millones 276 mil 873 pesos- al servicio de su progenie. Y, por si fuera poco, deja que su hermano Osvaldo tome DECISIONES DE GOBIERNO, quite y ponga funcionarios, defina contratos, etc.

Oportunista, ambicioso y pragmático, Omar Muñoz carece de compromisos reales con la 4T y sus principios, como lo demostró al designar como director de Comunicación Social a Miguel Rodríguez Valtierra, ex empleado de Genoveva Huerta y proclamador de ex presidentes municipales panistas, como Eduardo Rivera y Mundo Tlatehui: Nombran a Miguel Ángel Rodríguez Valtierra Secretario de Comunicación del PAN Puebla

NINGÚN COMPROMISO REAL CON MORENA Y LA 4T

Rodríguez Valtierra fue vocero de la actual secretaria general del PAN estatal y ex presidenta del mismo partido, Genoveva Huerta y, en esa posición, no dudó en apoyar campañas y proclamas antimorenistas e, incluso, contra los ex gobernadores de la 4T, Luis Miguel Barbosa Huerta y Sergio Salomón Céspedes Peregrina: Resultados de Coneval reflejan la pésima gestión de Morena en todos los niveles de gobierno: Genoveva Huerta

En su cuenta de X, Rodríguez Valtierra apuntaló la campaña “la cuesta de enero con Morena cuesta más” del PAN contra el aumento en la tarifa del transporte público en el estado. Como era de esperarse, también se sumó a las críticas y cuestionamientos de Genoveva Huerta, Marko Cortés, entonces dirigente nacional del blanquiazul y demás panistas al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y sus programas de economía, seguridad, etc.

Incluso, como vocero del PAN estatal, en abril del 2020 fue señalado por hacer que el partido saliera a la defensa de la familia Valencia, sobre la que recaían acusaciones de huachicol y presuntos vínculos con los Zetas: El PAN entra a la defensa de familia Valencia que es vinculada por autoridades estatales al huachicol y a Los Zetas

Pese a todos estos antecedentes, Omar Muñoz no dudó en seguir la propuesta de su hermano Osvaldo de dejar el área de Comunicación Social del ayuntamiento de Cuautlancingo en manos de quien hasta hace muy poco tiempo era ¿o sigue siendo? feroz detractor de AMO, Morena y la 4T, como lo demuestra su cuenta de X: Primeros enroques en Cuautlancingo, sale Fredy Aco de Comunicación Social

Sus actos y decisiones ratifican que la confiabilidad del presidente de Cuautlancingo es 0.