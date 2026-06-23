Denuncian ante la CDH al ayuntamiento de Huauchinago por omisión

Abelardo Domínguez

Vecinos denuncian negligencia de funcionarios ante la Comisión de Derechos Humanos.

Huauchinango, Pue. – Habitantes de la colonia El Potro presentaron una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) de Puebla contra funcionarios del Ayuntamiento de Huauchinango por falta de atención a solicitudes de seguridad y reparación de daños.

Los problemas iniciaron tras el paso del huracán Jerry los días 9 y 10 de octubre de 2025, cuando las lluvias afectaron a numerosas familias. Desde entonces, los vecinos han entregado escritos al alcalde Rogelio López Angulo, a Protección Civil Municipal y a la Dirección de Medio Ambiente sin obtener solución.

El 3 de noviembre de 2025 solicitaron por escrito que se ordenara la remoción de una barda colapsada sobre la calle Santa Cruz. Esta estructura dañó viviendas y el sistema de drenaje, además de bloquear su cauce con escombros. Hasta la fecha, Protección Civil solo acudió a tomar fotografías, pero no ha exigido al dueño del predio que retire los restos ni limpie la zona.

Por otro lado, desde el 19 de mayo de 2026 pidieron la tala de árboles que representan un riesgo por su antigüedad; con las lluvias actuales podrían caer y causar una tragedia. El biólogo Arturo Galicia Zamora, responsable de la revisión, solo indicó que regresaría o daría respuesta, pero hasta ahora no ha actuado pese al peligro constatado.

Ante esta omisión, los vecinos señalan que se incumplen obligaciones oficiales, incluso después de que el Gobernador del Estado girara instrucciones a los municipios para evitar situaciones como las ocurridas durante el huracán Jerry. Al no recibir respuesta, decidieron interponer la queja ante Derechos Humanos para exigir una solución inmediata.