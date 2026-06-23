Perspectiva Semanal de Norte Económico: Semana del 22 al 26 de junio

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En la perspectiva global, la Reserva Federal de EE. UU. mantuvo sin cambios el rango de la tasa de referencia entre 3.50% y 3.75%, en línea con lo que platicamos la semana pasada. También consideró que las condiciones monetarias permanecen restrictivas y retiró la guía futura del comunicado, esto último como parte de lo que había advertido previamente su nuevo presidente, Kevin Warsh.

Para analizarlo, creemos que es útil separar los cambios entre aquellos con efectos en el corto plazo y los que podrían influir en el mediano plazo. Entre los primeros, el comunicado reafirmó el compromiso con la estabilidad de precios, otorgando mayor importancia a la inflación en comparación con el mercado laboral. Los pronósticos sobre los avances esperados en los precios subieron con fuerza para 2026 y, en menor medida, para el próximo año.

Los de crecimiento económico y desempleo tuvieron ajustes más moderados y mixtos. Simultáneamente, el dot plot mostró aumentos generalizados en el horizonte con excepción del largo plazo, mientras que el presidente Warsh optó por no emitir su visión. Para el resto del 2026, 9 de 18 participantes anticipan al menos un incremento de 25pb, lo que apunta a una postura más restrictiva. En consecuencia, los activos reaccionaron de inmediato.

Las tasas de interés subieron de manera generalizada, con mayores presiones en la parte corta de la curva; el dólar se fortaleció frente a la mayoría de las monedas y las bolsas retrocedieron. Considerando únicamente estos factores, no hay evidencia que justifique el temor de que el nuevo presidente impulsará recortes agresivos.

Sin embargo, no debemos perder de vista los cambios que podrían materializarse en el mediano plazo. Destacó el anuncio de la creación de cinco grupos para analizar y realizar recomendaciones sobre temas clave en la conducción de la política monetaria. Estos incluyen comunicación, uso de la hoja de balance, determinantes de la inflación, impacto de nuevas tecnologías en la productividad y el mercado laboral, así como metodologías de información y datos. Los grupos contarán con personal del banco central y especialistas externos y la mayoría de los resultados se esperan hacia el cierre del año. Esto se perfila como el inicio de un cambio estructural en el banco central.

Consideramos que su importancia no puede ser menospreciada, sobre todo porque los costos de financiamiento soberano de dicho país continúan siendo las referencias globales de la tasa de interés libre de riesgo y el dólar sigue fungiendo como la principal moneda de reserva. Por lo tanto, la eventual implementación de estos últimos cambios podría tener consecuencias significativas para la valuación de todos los activos.

En la agenda internacional, la atención del mercado regresaría a los datos económicos si se mantiene el cese al fuego entre Estados Unidos e Irán. En este contexto, sobresalen los PMIs de manufacturas y servicios de junio en Alemania, Reino Unido, la Eurozona y EE. UU. En general, el sector manufacturero continúa mostrando mayor solidez relativa, mientras que Europa registra menor dinamismo que Estados Unidos.

También será relevante identificar posibles efectos derivados de la reciente moderación en los precios del petróleo –que alcanzaron máximos a finales de abril– en la percepción sobre producción y precios.

En EE. UU. se publicarán el ingreso y gasto personal, el deflactor PCE, órdenes de bienes duraderos, balanza comercial, ventas de casas nuevas de mayo y la estimación final del PIB del 1T26. En otras regiones, destaca una encuesta a ejecutivos en Alemania; en Brasil se publicará la tasa de desempleo de mayo y la inflación de la primera quincena de junio.

En política monetaria la agenda será más limitada, con decisiones en Hungría y Tailandia, así como minutas en Brasil, Japón y Canadá. También se esperan discursos de miembros del Fed y el ECB, con este último publicando su encuesta de expectativas de inflación a 1 y 5 años.

Entre los eventos relevantes se incluyen la Asamblea General de la OEA en Panamá, elecciones primarias para el Congreso en EE. UU. y la conferencia anual del BIS.

En la agenda nacional, será la cuarta decisión del año de Banxico. En línea con el consenso y lo descontado por el mercado, anticipamos que la tasa de referencia se mantenga sin cambios en 6.50%. También prevemos que reitere su guía futura, señalando que sería apropiado mantener la tasa en su nivel actual. En nuestra opinión, el tono será neutral, consistente con nuestra visión de que no habrá cambios adicionales en lo que resta del año ni durante 2027. De confirmarse este escenario, la reacción de los mercados locales probablemente sería acotada.

En cuanto a indicadores, se publicará el IGAE de abril, para el cual estimamos un crecimiento de 0.8% m/m, impulsado principalmente por la industria. Asimismo, se dará a conocer la inflación de la primera quincena de junio, donde esperamos un avance de 0.1%, con lo cual la tasa anual se ubicaría en 3.77%. Anticipamos presiones al alza asociadas al mundial de futbol, particularmente en servicios turísticos, parcialmente compensadas por una moderación en alimentos. En general, consideramos que el resultado sería positivo. Finalmente, también se publicarán las ventas al menudeo de abril, la tasa de desempleo y la balanza comercial de mayo.

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