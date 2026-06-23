Impulsa Puebla diversidad e inclusión con más de mil vacantes para el sector LGBT+

-En la Feria de Empleo participaron más 35 empresas e instituciones con ofertas de trabajo formal para la población LGBTTTIQANB+.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo inauguró la Feria Nacional de Empleo para la Diversidad e Inclusión Laboral 2026, una estrategia que reunió a 35 empresas e instituciones para ofertar más de mil 100 vacantes de empleo formal con salarios que oscilan entre los 9 mil 583 y los 40 mil pesos mensuales. La jornada acercó oportunidades laborales, orientación ocupacional y servicios de vinculación gratuita para personas en búsqueda de empleo, con especial atención a los sectores históricamente excluidos del mercado laboral.

El secretario Víctor Gabriel Chedraui destacó que la iniciativa responde a la visión humanista del Gobierno del Estado, la cual reconoce la dignidad, el talento y la capacidad de todas las personas. Señaló que la administración que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, fortalece acciones que promueven la igualdad sustantiva y el acceso a empleos formales, en congruencia con los principios de bienestar compartido que impulsan el desarrollo económico con sentido social.

El titular de la dependencia informó que las más de mil 100 vacantes disponibles corresponden a diversos perfiles profesionales y técnicos, así como a opciones para personas con distintos niveles de escolaridad y experiencia. Precisó que las y los asistentes también tuvieron acceso a herramientas de orientación laboral que facilitan la identificación de oportunidades acordes con sus capacidades, conocimientos y expectativas de crecimiento.

Gabriel Chedraui subrayó que esta estrategia adquiere relevancia ante la realidad demográfica de la entidad, donde habitan aproximadamente 267 mil personas que se identifican como parte de la población LGBTTTIQANB+, equivalente al 5.4 por ciento de las personas de 15 años y más, de acuerdo con datos del INEGI. Asimismo, destacó que la Bolsa de Trabajo del Estado mantiene actualmente 2 mil 975 vacantes activas en sectores como manufactura, comercio, logística, transporte, servicios, telecomunicaciones, seguridad privada y atención al cliente, con el propósito de ampliar las oportunidades de inserción laboral formal en Puebla.

Durante la inauguración participó la diputada local de la LXII Legislatura y presidenta de la Comisión del Diario de Debates, Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales del Congreso del Estado, Cynthia Gabriela Chumacero Rodríguez; el diputado local y presidente de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, José Luis Figueroa Cortés; la subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia; la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Eloina Barrientos Sánchez; la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santamaría; la encargada de la Oficina de Representación en Puebla de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Elena Medina Castellanos; el secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla, Jaime Oropeza Casas; el director general del ICATEP, Alfonso Aguirre González; el titular de la Dirección de Diversidad de la Secretaría de Gobernación, Alberto Camacho Arroyo; el director del Servicio Nacional de Empleo Puebla, Carlos Armando Popoca Bermúdez; la presidenta de Amar A.C., Arleth Rubio Rasgado; el presidente de No Dejarse es Incluirse A.C. (Vida Plena Puebla), Onán Vásquez Chávez; y el coordinador de proyectos de esa organización, Adán Cuamatzi Cuamatzi.