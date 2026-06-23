En Atlixco, capturan a cinco por usurpación de funciones 

Desde Puebla
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco aseguró a cinco personas que se hacían pasar por personal de salud mientras realizaban supuestas campañas de vacunación antirrábica canina en la colonia Los Ángeles.
La acción se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana que alertó sobre individuos que recorrían domicilios portando batas blancas e identificaciones cuya autenticidad generó dudas entre vecinos.
Luego de las investigaciones iniciales y del señalamiento directo de la denunciante, los cinco involucrados Danai N., Jorge Luis N., Juan N., Hazel N. y Gael N., que, ante el señalamiento de la denunciante, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por el probable delito de usurpación de funciones.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana reconoció la participación de la ciudadanía y reiteró que la denuncia oportuna es fundamental para proteger a las familias atlixquenses.
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