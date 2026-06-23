Lilia Cedillo da bienvenida a 920 estudiantes del Programa Delfín verano de investigación BUAP 2026

Desde Puebla

La Rectora Lilia Cedillo Ramírez encabezó la bienvenida para las y los 920 estudiantes de instituciones del país y el extranjero que realizarán durante siete semanas una estadía en los laboratorios de la BUAP, como parte de la 31 edición del Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2026, que forma parte del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa Delfín).

En su mensaje, la Rectora destacó que la alta demanda que tiene la BUAP en este programa se debe al perfil de los investigadores, a su trabajo, sus aportes y prestigio, de ahí que atraigan a estudiantes de otras instituciones que se interesan por el desarrollo de la ciencia.

Agradeció la disposición de los docentes y a los estudiantes que participan les agradeció elegir a la Máxima Casa de Estudios en Puebla.

Por su parte, el doctor José Ramón Eguibar Cuenca, titular de la Dirección General de Internacionalización de la BUAP, indicó que las estadías se realizarán de forma virtual para alumnos de Perú, Nicaragua y Costa Rica; y presencialmente participarán 826 de todo el país y 85 de Colombia. Las áreas que mayor demanda tuvieron fueron medicina y salud, ciencias biológicas, química e ingenierías.

De igual forma destacó que este año en los complejos regionales también hay presencia de jóvenes del programa Delfín, por ejemplo, en el Regional Nororiental hay 19 estudiantes, y en el resto de los complejos 29, esto como una forma de promover la investigación e incluir a las distintas sedes.