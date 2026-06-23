Estudiante BUAP triunfa en la Olimpiada Nacional CONADE 2026

Desde Puebla

Ana Valeria Ruedas Zuñiga, alumna de la Licenciatura en Ciencia Forense, obtuvo medalla de plata en kumite y bronce en kata por equipos, durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Con destacadas participaciones en diferentes ediciones de este evento deportivo, la estudiante de la Facultad de Medicina sumó dos medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce en la máxima justa juvenil del país.

En el Campeonato Nacional Universitario ANUIES, con sede en la UNAM, conquistó la medalla de oro en kumite individual femenil -61 kg; asimismo, medalla de oro en Universiada Nacional CONDDE 2025 en la misma categoría.

Durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026, la delegación de karatecas obtuvo en total una medalla de plata y cuatro de bronce, al enfrentarse a representantes de distintas entidades.

“Sí, estoy cien por ciento orgullosa de ser una loba BUAP y representar, no solo nacional sino internacionalmente a la BUAP; obviamente, busco los mejores resultados para mi universidad, institución que siempre me apoya en todo el mundo”.