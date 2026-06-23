“El Bicho” llegó a la Copa del Mundo y Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán

• El capitán portugués lideró la victoria con un doblete; Uzbekistán quedó eliminada del Mundial

Desde Puebla

La Selección de Portugal respondió con autoridad tras las dudas de su debut y goleó 5-0 a Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los lusos dominaron de principio a fin y encontraron en Cristiano Ronaldo a su gran figura, quien abrió el marcador al 6′ y volvió a aparecer al 39′ para firmar un doblete. Entre ambos tantos, Nuno Mendes amplió la ventaja al 17′, dejando el encuentro prácticamente sentenciado antes del descanso.

En la segunda mitad, Portugal mantuvo el control del partido y aumentó la diferencia gracias a un autogol de Abduvokhid Nematov al 60′, mientras que Rafael Leão cerró la goleada al 87′.

Más allá del resultado, la noche fue especial para Cristiano Ronaldo, quien se convirtió en el primer futbolista en la historia en marcar en seis Copas del Mundo distintas, reafirmando su lugar entre las máximas leyendas del fútbol mundial.

Con este triunfo, Portugal llegó a cuatro puntos y dependerá de sí mismo para clasificar a los dieciseisavos de final en la última jornada.

Por su parte, Uzbekistán quedó matemáticamente eliminada del torneo, ya que sufrió su segunda derrota consecutiva y se quedó sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.