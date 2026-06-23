Del workout a la oficina: los hacks de hidratación que están transformando las rutinas diarias

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Entre workouts matutinos, días de oficina, home office, tráfico y agendas cada vez más apretadas, la hidratación se ha convertido en uno de los hábitos de bienestar más relevantes de la rutina diaria, por ello y con motivo ​ del próximo Día Mundial de la Hidratación, que se conmemora cada 23 de junio, en Bonafont queremos recordarte que pequeños hábitos cotidianos pueden hacer una gran diferencia para ayudar al cuerpo a mantenerse hidratado y acompañar estilos de vida activos.

De acuerdo con datos compartidos por el Manual de hidratación, ​ de la Vocalía Nacional de Alimentación, se recomienda no esperar a sentir sed para tomar agua y procurar distribuir el consumo de líquidos a lo largo del día como parte de hábitos simples y constantes. Aunque las necesidades de hidratación pueden variar de persona a persona, tomar alrededor de 2 litros de agua diarios se ha consolidado como la medida estándar para quienes buscan incorporar hábitos de bienestar de manera práctica. Aunque cabe destacar que esta cantidad puede variar dependiendo del clima, la actividad física y el estilo de vida de cada persona.

“Mantener una hidratación adecuada también influye en cómo nos sentimos durante el día, especialmente en momentos de mucha actividad física. Por ello, pequeños cambios, como distribuir mejor el consumo de agua a lo largo de la jornada, pueden ayudar a generar hábitos mucho más constantes”, comentó Ximena Barajas, Health Marketing Junior Manager de Danone México.

Con el paso del tiempo, tomar agua también se ha convertido en parte de pequeñas rutinas de bienestar que acompañan el día a día de millones de personas. Desde llevar siempre una botella en la bolsa hasta sumarse al reto de tomar 2 litros de agua al día, la hidratación forma parte de acciones simples que ayudan a acompañar estilos de vida más equilibrados. Por ello, queremos compartir algunos hacks prácticos para incorporar este hábito de acuerdo con distintos estilos de vida:

Para quienes hacen ejercicio regularmente: Hidratarse antes, durante y después de entrenar ayuda a reponer los líquidos y minerales que el cuerpo pierde a través del sudor, especialmente durante temporadas de calor o entrenamientos de alta intensidad. Llevar una botella de agua o establecer metas de consumo durante la rutina puede hacer una gran diferencia.

Para quienes viven entre juntas, escuela y pendientes: Una de las razones más comunes por las que las personas olvidan tomar agua es simplemente el ritmo acelerado del día. Tener agua siempre visible en el escritorio, establecer recordatorios en el celular o acompañar cada comida con un vaso de agua son pequeños hábitos que ayudan a aumentar el consumo diario de manera natural.

Para quienes buscan sumar hábitos de bienestar: La hidratación también forma parte de las nuevas conversaciones alrededor del autocuidado y el equilibrio personal. Incorporar pausas para tomar agua durante el día puede convertirse en un pequeño recordatorio cotidiano de bienestar físico y mental.

La hidratación forma parte de esos pequeños hábitos cotidianos que, aunque muchas veces pasan desapercibidos, pueden generar una diferencia importante en cómo las personas se sienten física y emocionalmente. Desde acompañar jornadas activas hasta convertirse en una pausa dentro de la rutina, tomar agua se ha integrado cada vez más a estilos de vida enfocados en el bienestar, el equilibrio y el autocuidado. Y aunque suele asociarse más con los días de calor, es importante mantener este hábito durante todo el año, ya que incluso en climas fríos el cuerpo continúa perdiendo líquidos. De esta manera, acciones simples pueden convertirse en una poderosa forma de cuidar de una misma.