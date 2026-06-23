Promueve el CENSIDA prevención combinada para evitar transmisión de VIH

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Como parte de las estrategias de prevención que la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Hepatitis (CENSIDA) impulsa entre la población con mayor riesgo de contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), se emplea la Profilaxis Pre Exposición (PrEP), uso de medicamento antirretroviral para evitar la transmisión de este virus.

El director general de esta institución, Juan Luis Mosqueda Gómez, informó que, dentro de estas estrategias, el sector promueve la prevención combinada, que contempla el uso de antirretrovirales para profilaxis pre y post exposición (PrEP y PEP, respectivamente), la utilización del condón interno y externo, el cuidado mediante consejería, así como recomendaciones en salud sexual.

“Como parte de la prevención combinada lo que se ha hecho es ampliar la disponibilidad de esta opción a diferentes áreas del sector salud para que las personas que lo requieran puedan recibirlo de forma gratuita. De este modo, se acerca a la población a un esquema integral de atención que incluye pruebas de VIH, hepatitis, sífilis, así como asesoría para protegerse de otras infecciones de transmisión sexual, lo que resulta en una atención completa.

“La PrEP son medicamentos antirretrovirales que se usan para prevenir el VIH. Es importante destacar que no evitan ninguna otra infección de transmisión sexual y sólo funcionan mientras se toman, no son como una vacuna que te protege por un periodo”, abundó.

El titular de la institución destacó que todas las personas en México pueden acceder a la PrEP de forma gratuita e indicó que este medicamento es una estrategia completa y efectiva cuando se toma de forma correcta, su eficacia rebasa el 95 por ciento de protección.

Para obtener mayor información, CENSIDA cuenta con el teléfono 55 19 46 97 72 y el correo [email protected]

El requisito para ser candidato o candidata a la PrEP, es no tener VIH; cuando una persona se acerca a recibir este antirretroviral, se le realiza una prueba de detección, y si resulta negativo, se puede acceder a esta estrategia; en caso de salir positivo, se vincula de igual manera a recibir atención gratuita para tratar su caso en específico, de tal manera que esta estrategia se convierte en difusor de apoyo para las personas.

El tratamiento se administra en dos modalidades, la primera es la PrEP oral diaria; se toma una pastilla al día para quienes tienen riesgo continuo de contraer VIH; y la segunda forma es por evento; en la que se ingieren cuatro tabletas en total, previo y posterior a una exposición sexual específica sin protección o por un riesgo aislado.

Este esquema de medicación contempla a la población en riesgo de adquirir el virus por diferentes causas, entre las que se encuentran tener una pareja con VIH y que no esté en seguimiento médico, por el uso inconsistente o nulo de condones, por tener distintas parejas o porque se han tenido otras infecciones de transmisión sexual, entre otros factores.

Mosqueda Gómez externó que alrededor de 29 mil personas recibieron PrEP en 2025, y aunque no todas la tomaron todo el año, —algunas lo hicieron unas veces y otras por evento—, lo que significa que al menos esta población la obtuvo una vez durante este periodo.

El director de CENSIDA enfatizó que, para evitar la transmisión de VIH entre la población, se recomienda una prevención combinada que incluye la administración de medicamentos antirretrovirales como la PrEP, así como el uso del condón en todas las relaciones sexuales.