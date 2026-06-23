Nace en Tlaxcala Licenciatura de Arte Textil única en su tipo; fusiona saberes ancestrales y formación académica

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Su plan de estudios combinará conocimientos heredados por generaciones de artesanos con herramientas académicas como diseño, marketing y derechos de autor.

La oferta de la nueva institución incluye también licenciaturas en Derecho, Contabilidad Fiscal, Ciencias de la Educación, Ingeniería Industrial y una maestría en Filosofía.

Las personas interesadas en desarrollarse en los saberes ancestrales de la producción artesanal de textiles ahora tendrán la oportunidad de hacerlo a través de una nueva oferta educativa en Tlaxcala, se trata de la Licenciatura en Arte Textil de la Universidad San Clemente, que iniciará inscripciones a partir del próximo 20 de julio.

Este es un programa académico único en el país, ya que integra saberes de las comunidades artesanales con la formación universitaria, lo cual permitirá a sus estudiantes formarse de manera completa tanto en el diseño y producción textil basado en los conocimientos de generaciones de artesanos y, al mismo tiempo, en áreas primordiales como marketing y derechos de autor.

José Manuel Juárez Montes, fundador de la Universidad San Clemente y presidente de su Consejo Administrativo, subrayó que la propuesta educativa busca tener un equilibrio entre el rigor académico con la experiencia práctica, para que los estudiantes desarrollen competencias reales, habilidades de liderazgo y una visión integral de su profesión.

“No solo formamos estudiantes; formamos líderes, emprendedores y profesionales capaces de generar impacto en la sociedad”, afirmó Juárez Montes.

Es por ello que la Universidad San Clemente cuenta con una oferta educativa integrada por diferentes licenciaturas que se relacionan entre sí, para formar a profesionistas completos, capaces de responder a los retos de la actualidad.

Las licenciaturas ofertadas por esta nueva institución son Ingeniería Industrial, Derecho, Contabilidad Fiscal, Ciencias de la Educación, así como una maestría en Filosofía.

Todos los planes de estudio cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), lo cual requirió de un minucioso proceso para garantizar la excelencia.

Las personas interesadas en alguna de las licenciaturas de la Universidad San Clemente pueden llevar a cabo su proceso de inscripción a partir del próximo lunes 20 de julio.

Los requisitos de ingreso son certificado de preparatoria o constancia de culminación, acta de nacimiento, seis fotos tamaño infantil, CURP, todo en original y dos copias simples.

La Universidad San Clemente impulsa una formación teórico-práctica que combina el aprendizaje en el aula con proyectos y experiencias vinculadas al ámbito profesional. Además, su planta docente está integrada por especialistas con experiencia en el campo laboral, quienes brindan conocimientos actualizados y aplicables. Además, la institución apuesta por una atención cercana y personalizada que acompaña el crecimiento académico de cada estudiante.

Un ejemplo de ello es la incorporación de experiencias de realidad virtual en la carrera de Derecho, pues los alumnos podrán participar en audiencias con la finalidad de acercarles a contextos reales de trabajo.

Mientras que en el caso de la Licenciatura en Arte Textil se contará con la mentoría de los hermanos Ignacio y Pedro Netzahualcoyotl Nava, quienes tienen una amplia experiencia en esta disciplina y una trayectoria de reconocimiento nacional e internacional que se sumará al programa académico para dotar a los estudiantes de herramientas prácticas.

“Durante muchos años he estado difundiendo la producción y protección de textiles desde mi taller Arte Netzahualcoyotl, y esta licenciatura es justo ese paso para seguir con la enseñanza, ahora de manera profesional al abordar la parte estética, el diseño, y que los artesanos también estén preparados para ser competitivos en el mundo laboral”,

enfatizó Ignacio Netzahualcoyotl.

La Universidad San Clemente es una propuesta educativa fresca en Tlaxcala que promueve un ambiente de excelencia basado en el compromiso, el liderazgo y la ética profesional. Su objetivo es que los egresados cuenten con las herramientas necesarias para desarrollarse con éxito en su profesión, sin perder de vista la innovación, la preservación de la identidad regional y la contribución al desarrollo de sus comunidades.

En ello trabajará su Consejo de Administración integrado por José Manuel Juárez Montes, como presidente y fundador; Zarai Bello Hernández, en la rectoría y Rogelio Ambrosio Meneses Aguilar como director general.

La Universidad San Clemente se encuentra en Carretera Federal Puebla-Tlaxcala Km 5, número 33, en Santa María Acuitlapilco, Tlaxcala. Para mayor información, las personas interesadas en cursar una licenciatura pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico