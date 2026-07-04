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Tiraron dos encobijados en Tlaxcala

By Roberto Desachy / 4 julio, 2026

Desde Puebla

Dejaron dos encobijados en los límites de Puebla con Tlaxcala.

Hace algunos minutos en zanja del río Atoyac, en Domingo Arenas, municipio de Zacatelco.

La zona permanece acordonada por polícia municipal y Guardia Nacional.

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