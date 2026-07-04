Tiraron dos encobijados en Tlaxcala

Desde Puebla
Dejaron dos encobijados en los límites de Puebla con Tlaxcala.
Hace algunos minutos en zanja del río Atoyac, en Domingo Arenas, municipio de Zacatelco.
La zona permanece acordonada por polícia municipal y Guardia Nacional.
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