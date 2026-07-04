En su peor juego, Francia avanza con lo justo y se cita con Marruecos en cuartos

• Mbappé iguala a Messi en la lucha por el título de goleo del Mundial

Leonardo Guzmán Hernández

La selección de Francia sufrió, pero logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar por la mínima diferencia (1-0) a Paraguay en un intenso encuentro de octavos de final.

El conjunto sudamericano complicó a los franceses con un planteamiento ordenado y una sólida actuación defensiva, aunque un penal convertido por Kylian Mbappé al minuto 70 fue suficiente para inclinar la balanza y mantener con vida las aspiraciones galas de conquistar el título.

Paraguay peleó hasta el último minuto y estuvo cerca de forzar el alargue, pero no encontró la contundencia necesaria para romper el arco francés.

Mbappé volvió a aparecer en el momento decisivo y, con su anotación, alcanzó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026, consolidándose como una de las grandes figuras del certamen.

Con este resultado, Francia se instala entre los ocho mejores del torneo y ahora enfrentará a Marruecos en los cuartos de final.

El conjunto africano llega inspirado tras eliminar con autoridad a Canadá, por lo que el duelo entre franceses y marroquíes promete ser uno de los más atractivos de la siguiente ronda en la lucha por un lugar en las semifinales.