Video: Puebla capital, 2do municipio del país en denuncias por robo de autopartes

María Tenahua

La capital poblana ocupa el segundo lugar nacional en robo de autopartes, con 549 denuncias entre enero y abril de 2026, cifra únicamente superada por la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Y es que en lo que va del año el delito aumentó 13.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 585 casos.

Las autopartes que más se roban: Espejos, rines, catalizadores y hasta bolsas de aire.

Por ello, Puebla se convirtió en uno de los municipios más peligrosos del país para dejar el auto estacionado.