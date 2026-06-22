Messi hace historia y Argentina avanza a dieciseisavos de final

Messi se vuelve el máximo goleador de la historia en Mundiales

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Argentina aseguró su boleto a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar 2-0 a Austria, en un partido que quedará marcado para siempre por una nueva hazaña de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

El encuentro comenzó con emociones desde temprano. Al minuto 8, Messi tuvo la oportunidad de romper el récord desde el punto penal, pero envió su disparo fuera. Sin embargo, el astro argentino tendría revancha y al 38′ apareció dentro del área para definir de zurda y marcar el 1-0, llegando a 17 goles mundialistas y superando la marca de Miroslav Klose, quien había establecido el récord con 16 anotaciones.

Austria intentó reaccionar en la segunda mitad, pero se encontró con una sólida defensa albiceleste.

Ya en tiempo agregado, Messi volvió a aparecer para sentenciar el encuentro con su segundo tanto de la noche, alcanzando 18 goles en Copas del Mundo y ampliando aún más su récord histórico.

Con la victoria, Argentina llegó a seis puntos y aseguró su clasificación a la siguiente ronda, confirmándose como una de las grandes candidatas al título.

A pocos días de cumplir 39 años, Lionel Messi continúa escribiendo capítulos dorados en la historia del futbol.

El capitán argentino no solo mantiene vivo el sueño del bicampeonato para la Albiceleste, sino que sigue ampliando un legado que parece no tener límites.