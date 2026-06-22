Explosión en la colonia Geovillas del Sur habría dejado al menos cuatro heridos

Desde Puebla

Se registró una explosión e incendio en un domicilio de la calle Bélgica, esquina con Segunda Rotonda, en la colonia Geovillas del Sur, ciudad de Puebla.

De manera preliminar reportan al menos cuatro personas lesionadas, entre ellas el conductor de una pipa de la empresa Global Gas y personas dentro del inmueble, quienes sufrieron diversas quemaduras.

Hasta el momento se desconocen las causas de la explosión.