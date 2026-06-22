Pablo Salazar y Miguel Trujillo de Ita no pueden buscar la dirigencia estatal de Morena: Alfonso Bermúdez

Jorge Barrientos

La dirigente estatal de Morena en Puebla, Olga Romero Garci-Crespo, aseguró que el proceso para definir a los futuros coordinadores territoriales y eventuales candidatos que participarán en las elecciones intermedias de 2027 estará sujeto a una revisión exhaustiva por parte de los órganos nacionales del partido, con el objetivo de garantizar transparencia y competitividad interna.

La lideresa morenista explicó que la selección de perfiles será analizada por la Comisión Nacional de Elecciones, la Comisión Nacional de Encuestas y un Consejo Evaluador, instancias encargadas de valorar el trabajo político, posicionamiento y viabilidad electoral de quienes aspiren a representar al partido en los próximos comicios.

Romero Garci-Crespo rechazó que exista exceso de confianza dentro de Morena de cara al proceso electoral de 2027, al señalar que el partido mantiene una estrategia de organización permanente y trabajo territorial para consolidar su presencia en todo el estado.

“Los procesos internos tienen reglas claras y serán las instancias nacionales quienes determinen los perfiles mejor evaluados para encabezar las distintas responsabilidades políticas y electorales”, sostuvo.

Por otra parte, el representante de Morena ante los órganos electorales, Alfonso Bermúdez, aclaró que diversos nombres que han sido mencionados en días recientes como posibles aspirantes a la dirigencia estatal no cumplen con uno de los requisitos fundamentales establecidos en los estatutos del partido.

Precisó que Pablo Salazar, Claudia Hernández y Miguel Trujillo de Ita no pueden contender por la presidencia estatal de Morena Puebla debido a que no cuentan con la calidad de consejeros estatales, condición indispensable para participar en el proceso de renovación de la dirigencia.

El representante partidista explicó que la normatividad interna establece criterios específicos para quienes busquen ocupar cargos de dirección dentro del movimiento, por lo que cualquier aspiración deberá ajustarse a los lineamientos estatutarios vigentes.

Las declaraciones se producen en medio de las especulaciones sobre la renovación de los órganos internos de Morena en Puebla y el inicio de la construcción de cuadros políticos rumbo a la elección intermedia de 2027, en la que estarán en disputa cargos federales, locales y municipales.

Con ello, la dirigencia estatal busca enviar el mensaje de que las definiciones políticas no dependerán de aspiraciones personales ni de posicionamientos mediáticos, sino de los mecanismos internos de evaluación y de las disposiciones establecidas por los órganos nacionales del partido.