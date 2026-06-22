El negocio del escándalo: 129 denuncias formales contra empresas ruidosas en Puebla capital

María Tenahua
La secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Puebla, Karina Romero, señaló que han recibido 129 denuncias ciudadanas por negocios ruidosos.
En este sentido, señaló que como dependencia atienden establecimientos y antros, la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) supervisa los reportes de industrias, viviendas y móviles.
Explicó que cuando, los negocios superan el volumen, la dependencia aplica la sanción económica y, si solo identifican que les hace falta aplicar medidas de mitigación para que el ruido no salga, se otorga a los dueños del establecimiento cinco días para que coloquen el material adecuado.
Los límites máximos permisibles para el ruido son:
68dB de 6:00 a 22:00 horas
65 dB de 22:00 a 6:00 horas.
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