IFUAP realiza encuentro “La Ciencia abraza a la industria y a la sociedad 2026”

Desde Puebla

Como una estrategia para fortalecer la colaboración y la extensión del conocimiento entre la academia, el sector comercial y gubernamental, el Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas” (IFUAP), a través del Laboratorio de Energía, celebró el encuentro “La Ciencia abraza a la industria y a la sociedad 2026”.

Al respecto, el titular del Laboratorio de Energía, el doctor Enrique Quiroga González, explicó que este ejercicio tiene como objetivo acercar a representantes de la industria con los desarrollos tecnológicos que se realizan en el IFUAP, así como de ciencia básica, con la finalidad de concebir ideas, concretar acuerdos y dar pie a colaboraciones.

En esta segunda edición, abierta para todos los interesados, participa la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti Puebla), así como el Clúster Energético de Puebla, la Agencia de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), además de compañías especializadas en tecnologías de la información y desarrolladores de productos.

Las temáticas que se abordarán en las conferencias y en los recorridos por los laboratorios del IFUAP son energía, ciencia de materiales, sensores, biomateriales, tecnologías de la información, celdas solares, baterías ión-litio, entre otras áreas que se desarrollan en el IFUAP y que tienen impacto directo en la solución de problemáticas sociales.