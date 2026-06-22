BUAP impulsa la capacitación en habilidades digitales

Desde Puebla

Para impulsar oportunidades laborales en inteligencia artificial y habilidades digitales, el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (CPFIA) -un programa desarrollado entre el gobierno, la academia y la industria- ofrece formación especializada, gratuita, 100 por ciento en línea, con acompañamiento académico y certificaciones avaladas por instituciones públicas y 17 empresas líderes en tecnología, como Google Cloud, Microsoft, Oracle, Meta, Cisco, IBM e Intel.

El CPFIA ofrece 20 certificaciones en seis áreas estratégicas, con niveles básico, intermedio y avanzado: Inteligencia Artificial, Análisis de Datos, Nube, Ciberseguridad, Redes e Infraestructura, e Inglés. En su primera generación tuvo una inscripción de 12 mil 400 personas. La meta nacional para este 2026 es capacitar a 30 mil estudiantes.

De este total y como parte de la estrategia institucional de la BUAP, en esta segunda convocatoria se ofrecerán mil becas a estudiantes de nivel superior, además de personal académico y administrativo, quienes recibirán capacitación de tutores de la universidad, acompañamiento académico, sesiones informativas y materiales de apoyo y vinculación de las certificaciones con asignaturas de los planes de estudio, conforme a la normativa universitaria aplicable.

Los cursos se ofrecen en tres modalidades: autogestiva (aprendizaje independiente mediante plataforma), síncrona (sesiones en línea en tiempo real) y mixta. Los participantes además de obtener formación técnica en tecnologías emergentes, podrán acceder a las plataformas y laboratorios tecnológicos de las empresas aliadas, según el curso; tendrán un curso complementario de inglés técnico, desarrollarán sus habilidades blandas e incluso podrán acceder a oportunidades laborales, a través de las empresas aliadas del CPFIA.

El acompañamiento académico y el seguimiento a los estudiantes son coordinados por INFOTEC, centro público de investigación especializado en tecnologías de la información.

El registro cierra el 5 de julio, en https://www.mexia.gob.mx/. Para ingresar al programa se debe aprobar un curso propedéutico. El periodo de capacitación y certificación será de agosto a diciembre. Las personas interesadas deberán iniciar sesión con su cuenta en la plataforma Llave MX, completar el formulario de postulación y cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Para dudas o aclaraciones comunicarse a la Dirección de Educación Superior de la BUAP al teléfono 22 22 29 55 00, extensiones 5928 y 5930, así como al correo electrónico educació[email protected].