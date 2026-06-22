Video: Confirman investigación por 10 presuntos ataques del “Tirador de la Atlixcáyotl”

Desde Puebla

Idamis Pastor Betancourt, titular de la Fiscalía General del estado, informó que el pasado sábado realizaron diligencias por el caso del presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, con el objetivo de reconstruir la trayectoria de los proyectiles.

La diligencia duró dos horas y analizó los impactos en una camioneta Ford Ranger para recabar elementos objetivos que permitan identificar y dar con el paradero del “francotirador”.

Son 10 casos registrados a la fecha, pero solo siete presentaron denuncias: Seis por daños en propiedad ajena y uno por lesiones.

La fiscal invitó a los otros tres afectados a denunciar.