Anuncia Armenta reubicación de familias en Ciudad Serdán

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció reubicación de familias asentadas a la orilla de una cañada en Ciudad Serdán.
En conferencia de prensa, dijo que detectaron un “cuello de botella” de tres metros de profundidad, pese a ello, existen asentamientos en ambos lados.
Destacó que, incluso en el inmueble donde se corre mayor riesgo, habitan tres familias y solicitaron a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) la reubicación.
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