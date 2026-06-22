Anuncia Armenta reubicación de familias en Ciudad Serdán

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció reubicación de familias asentadas a la orilla de una cañada en Ciudad Serdán.

En conferencia de prensa, dijo que detectaron un “cuello de botella” de tres metros de profundidad, pese a ello, existen asentamientos en ambos lados.

Destacó que, incluso en el inmueble donde se corre mayor riesgo, habitan tres familias y solicitaron a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) la reubicación.