Operativo contra “Tirador de la Vía Atlixcáyotl” será permanente: SSP

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez Gónzalez, anunció que el operativo de la Vía Atlixcáyotl contra el presunto “tirador” será permanente.

En conferencia de prensa, dijo que el objetivo es reforzar la seguridad en esta vialidad de alto flujo, tras diversos ataques contra automovilistas.

Destacó que es importante que la ciudadanía haga conciencia, pues hay quienes han aprovechado el caso para difundir desinformación y generar psicosis en la población.

A su vez, el mandatario Alejandro Armenta pidió a la ciudadanía denunciar cualquier indicio sobre el sujeto responsable.