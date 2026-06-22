Motociclista muerto en la carretera federal México-Tuxpan

Desde Puebla

Cerca de la 1 de la madrugada de este lunes 22 de junio, cuerpos de emergencia fueron activados tras el reporte de motociclistas atropellados sobre la carretera federal, cerca del Hotel Yekan.

Las unidades de emergencia, desafortunadamente llegaron después de la media hora.

Elementos de seguridad y primeros auxilios confirmaron que en la moto circulaban dos masculinos, ambos de nombre Arturo N, ya que eran padres e hijo.

Lamentablemente se confirmo que el padre ya no contaba con signos vitales tras recibir el fuerte impacto, mientras su hijo fue trasladado a urgencias al Hospital General.

Hasta el momento, no se ha identificado al presunto responsable de este lamentable hecho.