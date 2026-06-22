Terna arbitral argentina en el México- Chequia, manda la FIFA

El chileno Cristián Garay fue designado como cuarto árbitro para el partido del Tri en el Estadio Azteca.

Yael Falcón Pérez será el árbitro principal

Desde Puebla

La FIFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México enfrentará a República Checa el próximo miércoles en el Estadio Azteca.

Entre los nombramientos destaca la presencia del chileno Cristián Garay, quien fungirá como cuarto árbitro del encuentro.

Garay volverá a tener actividad en el torneo luego de su participación en el duelo entre Canadá y Qatar, partido que generó polémica por algunas de sus decisiones arbitrales.

A pesar de las críticas, la FIFA ratificó su confianza en el silbante sudamericano al integrarlo nuevamente a un encuentro mundialista, aunque ahora desde una función de apoyo en el banquillo.

La terna arbitral estará encabezada por el argentino Yael Falcón Pérez como árbitro central, acompañado por sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes.

México llega a este compromiso ya clasificado a los dieciseisavos de final y con el liderato del Grupo A asegurado, mientras que República Checa buscará un resultado que le permita mantenerse con vida en la competencia.