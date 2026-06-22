Está en marcha el proceso de admisión BUAP, confirma la institución

Desde Puebla

La aplicación de las evaluaciones “desde casa” EXANI-II-EPIU (Evaluación del Perfil Integral Universitario) y EXANI-I-BUAP para los aspirantes a ingresar a la Máxima Casa de Estudios en Puebla al nivel superior y medio superior, respectivamente, del Proceso de Admisión 2026, inició el sábado 20 y concluirá el próximo 27 de junio.

Los resultados del Proceso de Admisión para ambos niveles educativos se darán a conocer el 18 de julio, a partir de las 10:00 horas, en http://autoservicios.buap.mx, en el apartado “Admisión 2026”, con su número de usuario y contraseña.

Además, como parte de su compromiso con la educación, la BUAP implementó el ingreso directo en 106 programas educativos, medida que beneficia a 9 mil 509 aspirantes: 2 mil 036 de nivel medio superior y 7 mil 473 de nivel superior.

El proceso de inscripción se realizará en agosto, conforme a la Convocatoria de Inscripción que se publicará para tal efecto en https://admision.buap.mx. Serán candidatos a inscripción aquellos aspirantes que hayan obtenido un puntaje en el EXANI-II- EPIU que sea suficiente y le permita ubicarse dentro de los cupos aprobados por los Consejos de cada Unidad Académica.

Cabe recordar que la admisión para el nivel superior tiene dos periodos de ingreso semestral: en agosto de este año (otoño) y enero de 2027 (primavera).

El contacto para dudas es únicamente a través de los medios oficiales, de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas:

Sitio web: admision.buap.mx

teléfono: 222 229 55 95

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