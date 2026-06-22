La atleta Parkourista, actriz y stunt, platica de su participación en “¿Quién es mejor?”

Por Mino D’Blanc

Lily Carb es una atleta campeona en el Parkour Cup, subcampeona nacional de la misma disciplina y tiene el campeonato USF. Además es actriz y ha participado en películas y teleseries como stunt. El pasado domingo 14 de junio concursó en el exitoso programa “¿Quién es mejor?” de TelevisaUnivision, producido por el experimentado Miguel Ángel Fox. Aunque no pasó a la siguiente ronda, se siente muy contenta de haber estado y tiene proyectos muy importantes a futuro.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores González, de TelevisaUnivision.

MD’B: ¿Por qué decidiste entrar a “¿Quién es mejor?”?

LC: Más que nada por dar un mensaje en el sentido que como mujer a veces el camino es muy difícil cuando queremos hacer cosas así como fuertes, cosas extremas. Lo ven como algo extremo y muchas veces como que quieren tratar de poner ese pie de que no podemos, pero es todo lo contrario. Tenemos que romper esa barrera de que sí podemos y no dejarnos decir eso; dejar el “no puedes”.

MD’B: ¿No se te hizo difícil competir contra disciplinas o artes que nada tienen que ver con lo tuyo y que en cierto aspecto resulta un poco contradictorio, por así decirlo, para la hora de la calificación y eso no de los jurados?

LC: Pues un poquito, sí.

MD’B: ¿Qué fue lo más difícil para ti en esta competencia?

LC: Los nervios, el público, las cámaras. Sé que he estado ya en proyectos más grandes, pero es muy diferente. O sea, muchas veces como dobles pues no te ves, no eres como tal tú, y en esta ocasión pues iba a ser yo, entonces la verdad me impuso mucho.

MD’B: ¿Pensaste que ibas a ganar en algún momento?

LC: No, la verdad no; para nada.

MD’B: ¿Qué aprendiste tanto como atleta, como actriz y como persona?

LC: Como atleta aprendí como a controlar más los nervios, a no acelerarme tanto porque siento que por toda la intensidad, por todas la acrobacias, siento que me aceleré demasiado y muchas veces como que no me relajé y contesté de la manera correcta; yo así me sentí. Como artista la verdad fue una experiencia que me nutre mucho para mi carrera como actriz, precisamente. Yo nunca había estado en un programa de televisión; son muchas cosas que pude ver que se pueden como mejorar hacia mi carrera. O sea, aprendí en el sentido de cómo pararme mejor frente a una cámara, incluso pues sí tomar ese tiempo de responder bien, sin acelerarme tanto.

MD’B: ¿Volverías a participar en un concurso así, en un programa así?

LC: Sí, claro que sí. Por supuesto que sí.

MD’B: ¿Qué le puedes decir a la gente que le gustaría participar, pero que no se atreven?

LC: Pues que se animen; que a veces ese no que sentimos o esa inseguridad que sentimos, a veces es una barrera que hay que cruzar para poder llegar a donde queremos.

MD’B: ¿Quién o qué fue lo que te influyó para dedicarte al Parkour?

LC: Que de niña me gustaba mucho treparme a los árboles, andaba ahí. Veía las películas de Jackie Chan y veía todas las acrobacias que ella hacía y era como de “yo quiero aprender a hacer eso”, ¿sabes? Y siempre fue como mi sueño. Y ahorita el Parkour me lo hadado, me abrió las puertas al mundo del cine, la televisión. Entonces para mí es un objetivo y es un sueño que estoy cumpliendo.

MD’B: ¿Como actriz en qué has participado?

LC: Como actriz solamente he estado en teatro. Sí, he hecho nadamas como obras de teatro. Y en televisión como tal no, todavía.

MD’B: Me comentaste que el Parkour te abrió las puertas al mundo del cine. ¿En qué has participado?

LC: He estado en las películas “Godzilla”, “Control Z”, la última fue “Venganza con Omar Chaparro y Paola Núñez. También estuvimos trabajando en la de “Madame Web” con Marvel cuando vinieron a grabar aquí. En las series “¿Quién mató a Sara?” y en “La piloto”. La verdad es que he estado en varios proyectos, que muchos ya se me olvidaron. Los que te menciono son los que se me vinieron a la cabeza.

MD’B: ¿Cómo te visualizas en un futuro?

LC: Como una coordinadora stunt.

MD’B: En tu carrera como actriz y en la de deportista, ¿cómo te visualizas?

LC: En mi carrera deportiva creo que me he mantenido firme, nadamas he ido como a competencias nacionales y me encantaría poder ir a competencias internacionales, pero no tuve la oportunidad de hacerlo. Y pues ahorita mi carrera está más enfocada en el mundo del cine, de la actuación, del teatro. Entonces me gusta más donde estoy ahorita. Sí quiero seguir compitiendo, pero no es una prioridad ahorita para mí, tal vez.

MD’B: ¿Qué proyectos vienen después de este programa?

LC: Ahorita tengo un proyecto que justamente es ir a Rusia para competir. Entonces pues ahí estamos en ese proyecto.

MD’B: ¿Algo más que quieras agregar?

LC: Muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy feliz y contenta