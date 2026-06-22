Este lunes 22 de junio a las 18:30 horas por “las estrellas” es el estreno de “El Renacer de Luna”

Telenovela producida por Roy Rojas y protagonizada por Marisol del Olmo, Matías Novoa, Marlene Favela y Flavio Medina.

Por Mino D’Blanc

Este lunes 22 de junio en la barra de las 18:30 horas es el estreno de “El Renacer de Luna”, nueva telenovela producida por el talentoso Roy Rojas para TelevisaUnivision y que será transmitida por “las estrellas” de lunes a viernes en dicho horario.

-Protagonistas y elenco: el melodrama cuenta con las actuaciones protagónicas de Marisol del Olmo, Matías Novoa, Marlene Favela y Flavio Medina. También participan Alejandro de la Madrid, Claudia Ramírez, René Casados, Mar Sordo, Eduardo Zucchi, Graco Sendel, Jorge Luis Pila, Mauricio Henao, Sebastián Poza, Ale Müller, David Ulloa, Ana Sofía Gatica, Fabián Robles, Rocío Verdejo, Amaranta Ruiz, Gabriela Zamora, Lalo Palacios, Sophia Venero, Laura Vignatti, Ale Bellon, Renata Durán, Juan Pablo Velasco, entre otras y otros histriones.

-Sinopsis: Luna Arteaga estudia música en Los Ángeles, mientras intenta alcanzar su sueño de ser cantante. Pero su vida cambia cuando se entera de que en México su padre está gravemente enfermo y la hacienda mezcalera “El Despertar” pasa por la peor crisis de su historia. Luna regresa a México sin saber que, detrás de todos los conflictos que enfrenta su familia, se esconde una red de ambición, traiciones y secretos sembrados durante años por Dalila Mondragón, la mujer a quien siempre creyó su madre. Cerca del mundo de Luna se encuentra Maya, una mujer fuerte y actual que ha protegido a sus hijos, Manuel y Javi, frente a la violencia ejercida por su esposo Pancho; hasta que Sebastián, un médico íntegro y sensible, se convierte en el hombre con el que renacerá su felicidad. Entre ambos se construye un amor maduro y valiente. Sin embargo, la sombra de los secretos que rodean a Maya y la amenaza constante de Pancho pondrán a prueba su unión, y tendrán que arriesgarlo todo por vivir juntos su libertad. Al ingresar a la Academia Musiart Lab, Luna no sólo conoce a Saúl Duarte, un joven encantador que luchará por su amor sin importar las consecuencias, sino también a un grupo de talentosos chicos con quienes formará un grupo musical que marcará su vida. Juntos vivirán en la Casa del Abuelo, bajo la guía de Don Leo, el propietario del lugar, cuya sabiduría les enseñará a vencer sus problemas. Mientras el amor florece, el pasado regresa a cambiarlo todo: identidades ocultas, crímenes, herencias en disputa y una verdad devastador sobre la familia Arteaga cambiarán para siempre su destino.

-Premisas: “El Renacer de Luna” es una telenovela de amor, traición, venganza y redención. Donde las historias de dos grandes mujeres se entrelazan entre heridas, secretos y luchas de poder: la de Luna, que deberá elegir entre destruir a quienes la traicionaron o renacer para hacer justicia; y la de Maya, que descubrirá que aún en medio del dolor siempre puede existir una nueva oportunidad para renacer y sonreír a la vida.

-Historia, adaptación, capítulos y locaciones de “El Renacer de Luna”: está basada en la obra original de Félix B. Caignet, con versión libre y libretos de Jaime Sierra y Helena Aguilera. Consta de 80 capítulos de una hora cada uno y fue grabada en las ciudades de México y Atlixco, Puebla.