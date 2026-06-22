Integrantes de “Haz Valer mi Libertad” cumplen 130 días de plantón frente a la FGJEM

EL VALLE

Toluca, Méx.- Integrantes del colectivo “Haz Valer mi Libertad” ya cumplen 130 días de plantón permanente frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde mantienen su protesta para exigir la revisión de casos que consideran marcados por irregularidades, violaciones a derechos humanos y afectaciones al debido proceso.

Durante una manifestación realizada en el marco de esta jornada, los integrantes del colectivo hicieron un llamado al Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, para que los reciba y atienda las demandas que han planteado desde el inicio del plantón.

Y que el gobierno del Estado de México, que retome el compromiso público realizado el pasado 9 de mayo de 2024, mediante el cual se comprometió a analizar los casos expuestos por familiares y personas privadas de la libertad que aseguran haber sido víctimas de injusticias dentro del sistema penal.

Y que el Poder Judicial del Estado de México, reanude las mesas de trabajo del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal del Estado de México, instancia en la que participa la Fiscalía estatal y que, señalan, podría contribuir a la revisión de diversos expedientes.

Entre las principales demandas del colectivo destaca la agilización de los trámites de Amnistía para personas privadas de la libertad cuyos casos han sido observados por organismos defensores de derechos humanos. En este sentido, recordaron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió un pronunciamiento derivado de un análisis especializado que identificó presuntas violaciones a derechos humanos y al debido proceso en distintos expedientes.De acuerdo con los integrantes de “Haz Valer mi Libertad”, dicho pronunciamiento representa una esperanza para la obtención de la libertad de personas que consideran inocentes y que permanecen encarceladas injustamente. Entre los casos mencionados se encuentra el de los hermanos Edmundo, Enrique y Heriberto Santiago Lorenzana, cuya situación jurídica continúa en revisión.El colectivo reiteró que mantendrá su plantón y sus acciones de protesta hasta obtener respuestas concretas por parte de las autoridades estatales y de procuración e impartición de justicia.