A escena Mbappé, Messi y Haaland en la jornada de hoy

• Messi busca convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales
Desde Puebla
La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivirá este martes el cierre de la segunda jornada de los Grupos I y J, una fecha que tendrá como principal atractivo la presencia de la campeona del mundo, Argentina, además del regreso de Francia y Noruega a la actividad. Varios equipos podrían asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.
Los reflectores estarán puestos sobre Lionel Messi, quien llega encendido tras marcar un hat-trick en el debut de la Albiceleste. El capitán argentino suma 16 goles en Copas del Mundo, igualando la marca histórica de Miroslav Klose, por lo que una anotación ante Austria lo convertiría en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.
Además del duelo entre Argentina y Austria, Francia buscará mantener el paso perfecto cuando enfrente a Irak, mientras que Noruega, liderada por Erling Haaland, tendrá una dura prueba ante Senegal. La jornada concluirá con el choque entre Jordania y Argelia, encuentro que podría comenzar a definir el futuro del Grupo J.
Partidos de Hoy (hora del centro de México)
Argentina vs Austria | 11:00 horas
Francia vs Irak | 15:00 horas
Noruega vs Senegal | 18:00 horas
Jordania vs Argelia | 21:00 horas
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