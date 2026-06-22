Dejaron dos cadáveres calcinados en Chapulco y Periférico Ecológico

Desde Puebla

Dejaron dos cadáveres calcinados y automóvil incendiado en inmediaciones de Chapulco y Periférico Ecológico.

Este lunes, entre 14 Sur y 12 Sur.

Dejaron también un mensaje de La Familia Michoacana con amenazas contra autoridades estatales.

Cabe señalar que el vehiculo tipo Seat tenía reporte de robo.

La zona permanece acordonada por elementos de las policías municipal y estatal.