Al momento: Estos son todos los eliminados del Mundial 2026

AS MÉXICO
La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa en marcha, las 48 selecciones ya disputaron sus primeros compromisos y se mantiene una intensa lucha por conseguir la victoria en cada partido disputado.
Por ahora ya comienzan a conocerse los primeros clasificados a la Ronda de dieciseisavos de final, fase que comienza a partir del 28 de junio al 4 de julio de 2026; pero del otro lado de la moneda, también hay equipos que se han quedado sin aspiración alguna por acceder a la siguiente fase aunque haya un partido aún por disputarse en la fase de grupos.
Al momento: Estas son las selecciones que han sido eliminadas del Mundial 2026
Por el momento solo tres selecciones se han quedado sin aspiración alguna por avanzar a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026:
Grupo C. Haití
Grupo D: Turquía
Grupo F: Túnez
Así marchan los grupos del Mundial 2026
Grupo A
|Grupo A
|PJ
|G
|E
|P
|Pts
|México(En 16vos)
|2
|2
|0
|0
|6
|Corea del Sur
|2
|1
|0
|1
|3
|Chequia
|2
|0
|1
|1
|1
|Sudáfrica
|2
|0
|1
|1
|1
Grupo B
|Grupo B
|PJ
|G
|E
|P
|Pts
|Canadá
|2
|1
|1
|0
|4
|Suiza
|2
|1
|1
|0
|4
|Bosnia y Herzegovina
|2
|0
|1
|1
|1
|Catar
|2
|0
|1
|1
|1
Grupo C
|Grupo C
|PJ
|G
|E
|P
|Pts
|Brasil
|2
|1
|1
|0
|4
|Marruecos
|2
|1
|1
|0
|4
|Escocia
|2
|1
|0
|1
|3
|
Haití
(ELIMINADO)
|2
|0
|0
|2
|0
Grupo D
|Grupo D
|PJ
|G
|E
|P
|Pts
|Estados Unidos(En 16vos)
|2
|2
|0
|0
|6
|Australia
|2
|1
|0
|1
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|3
|
Turquía
(ELIMINADO)
|2
|0
|0
|2
|0
Grupo E
|Grupo E
|PJ
|G
|E
|P
|Pts
|Alemania(En 16vos)
|2
|2
|0
|0
|9
|Costa de Marfil
|2
|1
|0
|1
|3
|Ecuador
|2
|0
|1
|1
|1
|Curazao
|2
|0
|1
|1
|1
Grupo F
|Grupo F
|PJ
|G
|E
|P
|Pts
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|4
|Japón
|2
|1
|1
|0
|4
|Suecia
|2
|1
|0
|1
|3
|
Túnez
(ELIMINADO)
|2
|0
|0
|2
|0
Grupo G
|Grupo G
|PJ
|G
|E
|P
|Pts
|Irán
|2
|0
|2
|0
|2
|Bélgica
|2
|0
|2
|0
|2
|Nueva Zelanda
|1
|0
|1
|0
|1
|Egipto
|1
|0
|1
|0
|1
Grupo H
|Grupo H
|PJ
|G
|E
|P
|Pts
|España
|2
|1
|1
|0
|4
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|2
|Cabo Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|Arabia Saudita
|2
|0
|1
|1
|1
Grupo I
|Grupo I
|PJ
|G
|E
|P
|Pts
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|Francia
|1
|1
|0
|0
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|0
|Irak
|1
|0
|0
|1
|0
Grupo J
|Grupo J
|PJ
|G
|E
|P
|Pts
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|3
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|Jordania
|1
|0
|0
|1
|0
|Argelia
|1
|0
|0
|1
|0
Grupo K
|Grupo K
|PJ
|G
|E
|P
|Pts
|Colombia
|1
|1
|0
|0
|3
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|Portugal
|1
|0
|1
|0
|1
|Uzbekistán
|1
|0
|0
|1
|0
Grupo L
|Grupo L
|PJ
|G
|E
|P
|Pts
|Inglaterra
|1
|1
|0
|0
|3
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|3
|Panamá
|1
|0
|1
|1
|0
|Croacia
|1
|0
|1
|1
|0
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