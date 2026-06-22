Copa del Mundo

Al momento: Estos son todos los eliminados del Mundial 2026

By Redaccion1 / 22 junio, 2026

AS MÉXICO

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa en marcha, las 48 selecciones ya disputaron sus primeros compromisos y se mantiene una intensa lucha por conseguir la victoria en cada partido disputado.

Por ahora ya comienzan a conocerse los primeros clasificados a la Ronda de dieciseisavos de final, fase que comienza a partir del 28 de junio al 4 de julio de 2026; pero del otro lado de la moneda, también hay equipos que se han quedado sin aspiración alguna por acceder a la siguiente fase aunque haya un partido aún por disputarse en la fase de grupos.

Al momento: Estas son las selecciones que han sido eliminadas del Mundial 2026
Por el momento solo tres selecciones se han quedado sin aspiración alguna por avanzar a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Grupo C. Haití
Grupo D: Turquía
Grupo F: Túnez

Así marchan los grupos del Mundial 2026

Grupo A

Grupo A PJ G E P Pts
México(En 16vos) 2 2 0 0 6
Corea del Sur 2 1 0 1 3
Chequia 2 0 1 1 1
Sudáfrica 2 0 1 1 1

Grupo B

Grupo B PJ G E P Pts
Canadá 2 1 1 0 4
Suiza 2 1 1 0 4
Bosnia y Herzegovina 2 0 1 1 1
Catar 2 0 1 1 1

Grupo C

Grupo C PJ G E P Pts
Brasil 2 1 1 0 4
Marruecos 2 1 1 0 4
Escocia 2 1 0 1 3

Haití

(ELIMINADO)

 2 0 0 2 0

Grupo D

Grupo D PJ G E P Pts
Estados Unidos(En 16vos) 2 2 0 0 6
Australia 2 1 0 1 3
Paraguay 2 1 0 1 3

Turquía

(ELIMINADO)

 2 0 0 2 0

Grupo E

Grupo E PJ G E P Pts
Alemania(En 16vos) 2 2 0 0 9
Costa de Marfil 2 1 0 1 3
Ecuador 2 0 1 1 1
Curazao 2 0 1 1 1

Grupo F

Grupo F PJ G E P Pts
Países Bajos 2 1 1 0 4
Japón 2 1 1 0 4
Suecia 2 1 0 1 3

Túnez

(ELIMINADO)

 2 0 0 2 0

Grupo G

Grupo G PJ G E P Pts
Irán 2 0 2 0 2
Bélgica 2 0 2 0 2
Nueva Zelanda 1 0 1 0 1
Egipto 1 0 1 0 1

Grupo H

Grupo H PJ G E P Pts
España 2 1 1 0 4
Uruguay 2 0 2 0 2
Cabo Verde 2 0 2 0 2
Arabia Saudita 2 0 1 1 1

Grupo I

Grupo I PJ G E P Pts
Noruega 1 1 0 0 3
Francia 1 1 0 0 3
Senegal 1 0 0 1 0
Irak 1 0 0 1 0

Grupo J

Grupo J PJ G E P Pts
Argentina 1 1 0 0 3
Austria 1 1 0 0 3
Jordania 1 0 0 1 0
Argelia 1 0 0 1 0

Grupo K

Grupo K PJ G E P Pts
Colombia 1 1 0 0 3
RD Congo 1 0 1 0 1
Portugal 1 0 1 0 1
Uzbekistán 1 0 0 1 0

Grupo L

Grupo L PJ G E P Pts
Inglaterra 1 1 0 0 3
Ghana 1 1 0 0 3
Panamá 1 0 1 1 0
Croacia 1 0 1 1 0

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