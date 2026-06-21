!!!No tienen padre…poblanos casi no salieron a festejarlos

- A pesar de ser Día del Padre, registran poca afluencia los restaurantes
María Tenahua
Este Día del Padre, los restaurantes del primer cuadro de la ciudad lucen vacíos, a diferencia del 10 de mayo.
Durante un recorrido, se observó que estos establecimientos cuentan con poca afluencia.
El Panteón Municipal registra gente, que visita a los familiares que se adelantaron en el camino.
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