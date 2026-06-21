Ceci Arellano supervisa jornada de cirugías de cataratas

– El SEDIF suma esfuerzos con el ISSSTEP y la Fundación Telmex para transformar 500 vidas mediante cirugías oftalmológicas gratuitas.

– La presidenta del Patronato del SEDIF constató el desarrollo de los procedimientos médicos que se realizan de forma ambulatoria.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Gracias al trabajo coordinado entre el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), la Fundación Telmex y el Hospital de Especialidades “5 de Mayo” del ISSSTEP, 500 personas de todas las microrregiones del estado resultaron beneficiadas con la Jornada de Cirugías de Cataratas y Pterigión.

Cabe mencionar que, mientras que las cataratas provocan la pérdida progresiva de la visión por la opacidad del cristalino, el pterigión consiste en el crecimiento anormal de tejido sobre la superficie ocular, lo que afecta la vista y genera molestias permanentes.

Durante su visita al nosocomio, la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, recorrió las instalaciones para supervisar el desarrollo de esta estrategia de salud visual, acompañada por el director general del organismo, Juan Carlos Valdez Zayas, el director general del ISSSTEP, Luis Antonio Godina Herrera y el Coordinador Estatal del IMSS-Bienestar en Puebla, Joaquín Espidio Camarillo.

Durante su visita, ingresó a las áreas quirúrgicas bajo los protocolos establecidos de higiene y seguridad, donde constató la labor del personal médico encargado de las intervenciones.

Asimismo, Ceci Arellano sostuvo un diálogo cercano con pacientes postoperados, quienes compartieron su satisfacción por los resultados obtenidos y expresaron su agradecimiento por promover una iniciativa que les permitirá recuperar su autonomía, mejorar su calidad de vida y retomar las actividades cotidianas que habían tenido que pausar debido a los problemas visuales.

Esta jornada representa la más grande realizada hasta el momento en su tipo en la entidad, al atender a 500 beneficiarios del jueves 18 al domingo 21 de junio de 2026.