Más de mil deportistas de 80 municipios participan en el Primer Encuentro Intermunicipal de Karate Do “Por Amor a Puebla”

– “El estado vive su mejor etapa deportiva al albergar encuentros nacionales e internacionales que proyectan un mejor porvenir para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores”: Gaby “La Bonita” Sánchez.

– “Los atletas no están solos, tienen el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier”: Shihan Koichi Choda Watanabe.

Desde Puebla

CUAUTLANCINGO, Pue.- El deporte se consolida en Puebla como una política de Estado orientada a la construcción de paz, el bienestar social y el desarrollo integral de la niñez y la juventud. Bajo esta visión, el Gobierno del Estado reunió a mil 88 atletas de 81 escuelas de Karate Do provenientes de 80 municipios durante el Primer Encuentro Intermunicipal de Karate Do “Por Amor a Puebla”, celebrado en el Velódromo Salomón Jauli Dávila, que congregó a participantes de entre 5 y 56 años de edad y refrendó el compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier de impulsar acciones que fortalezcan el tejido social mediante actividades que promueven la disciplina, el respeto, la inclusión y la sana convivencia.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, afirmó que cada espacio deportivo representa una oportunidad para transformar vidas y construir ciudadanía. Destacó que el Karate Do forma campeonas y campeones dentro y fuera de la competencia, al inculcar valores que acompañan a las personas durante toda su vida.

“Esta formación les ayudará en su vida diaria, hoy quizá esté aquí la próxima secretaria o secretario del Deporte, presidenta o presidente municipal, secretaria o secretario de Puebla”, expresó.

La titular de la dependencia señaló que las Escuelas de Karate Do “Por Amor a Puebla” constituyen una iniciativa impulsada por el titular del Ejecutivo para acercar oportunidades de desarrollo a niñas, niños y jóvenes de todas las regiones de la entidad, con el propósito de que el deporte sea un instrumento de transformación social y una alternativa para alejar a las nuevas generaciones de conductas de riesgo. Asimismo, reconoció el acompañamiento de madres, padres y familias, cuyo respaldo fortalece el desarrollo físico, emocional y formativo de las y los atletas.

“La Bonita” Sánchez destacó que Puebla atraviesa una etapa histórica en materia deportiva gracias a una estrategia integral que coloca a la actividad física como un eje de bienestar. Recordó que la entidad albergará eventos de relevancia nacional como el XXXIII Campeonato Nacional Charro Infantil, Juvenil y de Escaramuzas, así como la Copa Franja 2026, competencias que proyectan a Puebla como referente deportivo del país.

Por su parte, el maestro de artes marciales Shihan Koichi Choda Watanabe, afirmó que el Karate Do enseña el camino de la vida a través de principios como el respeto, la perseverancia y el honor. Reconoció que la entidad fortalece una visión donde el deporte forma parte de las soluciones de fondo para reconstruir el tejido social y consolidar una sociedad con valores. Además, destacó el respaldo que reciben los atletas para continuar su formación.

Al respecto, la coordinadora operativa de Escuelas de Karate Do “Por Amor a Puebla”, Merillela Arreola Ferreyra, destacó que el apoyo del gobernador Alejandro Armenta Mier ha permitido ampliar la práctica de esta disciplina en distintos municipios, con resultados que favorecen el desarrollo integral de las infancias y juventudes.

En su intervención, el director general del ICATEP, Alfonso Aguirre González, subrayó que la disciplina deportiva fortalece el carácter, fomenta hábitos positivos y brinda herramientas para que las juventudes construyan proyectos de vida sólidos y alejados de entornos adversos.

A su vez, el entrenador Joel David González destacó que el Karate Do permite desarrollar autocontrol, seguridad y fortaleza emocional, capacidades que resultan fundamentales para enfrentar los desafíos de la vida. Señaló que la política deportiva impulsada por el Gobierno del Estado abre nuevas oportunidades para el crecimiento educativo, cultural y competitivo de las juventudes poblanas. El medallista de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, Iktan Ramírez Miguel, compartió que el deporte transformó su vida al mejorar su salud, fortalecer sus hábitos y permitirle formar parte de una comunidad comprometida con objetivos positivos.

El ambiente de convivencia familiar fue uno de los aspectos más destacados del encuentro. Irene Gómez, originaria de la comunidad de San Miguel Acuexcomac, en el municipio de Tzicatlacoyan, expresó su emoción al presenciar la participación de su hijo y de sus amistades en la competencia, al considerar que estos espacios fortalecen la confianza, la disciplina y la integración comunitaria. Por su parte, Fernando Vázquez de la Rosa reconoció la difusión del deporte para acercar estas actividades a las diferentes regiones del estado, que propician oportunidades de crecimiento y desarrollo.