Armenta recorre zonas de Ciudad Serdán afectadas por lluvias

• La administración estatal realizará obras técnicas de prevención, reubicación de viviendas y reforzamiento de infraestructura hidráulica.

• Apoyos para reconstrucción, enseres y campo serán entregados tras la verificación de afectaciones en la zona.

Desde Puebla

CIUDAD SERDÁN, Pue.- La atención inmediata y evaluación para entrega de apoyos para viviendas, enseres domésticos y parcelas afectadas, así como la ejecución de obras de desazolve, reforzamiento de muros y reubicación de familias en zonas seguras, fueron anunciadas por el gobernador Alejandro Armenta Mier durante un recorrido por las áreas impactadas por las lluvias torrenciales registradas en Ciudad Serdán.

Ante habitantes de la zona, Armenta Mier reafirmó que la prioridad de su administración es proteger la vida, atender con oportunidad a la población y fortalecer las acciones preventivas para reducir riesgos futuros.

Acompañado por secretarios, subsecretarios, delegados federales y estatales, diputados, autoridades municipales, personal de Salud y Protección Civil, el mandatario recorrió las barrancas, puentes y puntos críticos de la zona para evaluar personalmente los daños. Informó que maquinaria especializada del Gobierno del Estado llegó al sitio en aproximadamente dos horas para iniciar labores de emergencia, mientras que brigadas realizaron trabajos de limpieza, extracción de lodo, desazolve y protección de cauces.

En congruencia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que la atención rápida a la población es una prioridad permanente ante cualquier contingencia.

El coordinador general de Protección Civil Estatal, Bernabé López Santos, informó que las lluvias registradas el 18 de junio provocaron daños totales en tres viviendas y afectaciones en al menos 40 hogares por pérdida de colchones y camas, 14 casas con daños en refrigeradores, nueve con pérdida de estufas, 18 con afectaciones en ropa y calzado, además de 10 familias que perdieron documentación personal. También se reportó la pérdida de ganado menor y aves de corral.

Precisó que, como parte de la respuesta inmediata, se construyó un dique con costales y tierra para encauzar futuras corrientes de agua, se brindó atención prehospitalaria, se entregaron despensas, colchonetas, cobijas y kits de limpieza, además de servicios médicos y vacunación preventiva para la población.

Durante el encuentro con habitantes y ejidatarios, Alejandro Armenta Mier instruyó realizar un estudio técnico integral para el reforzamiento de muros, desazolve de barrancas y protección de la infraestructura hidráulica y vial. Asimismo, anunció la reubicación de tres familias en zonas seguras mediante programas de vivienda, la entrega inmediata de apoyos económicos para la rehabilitación de viviendas y la compensación de daños en cultivos.

El director de Obra Pública en Ciudad Serdán, Gustavo Fernando Sandoval, explicó que en el sitio confluyen tres barrancas y que el crecimiento urbano redujo la capacidad del canal, situación que será atendida con acciones de ingeniería. Al concluir la visita, habitantes afectados agradecieron al gobernador su presencia en la zona, el apoyo recibido por todas las instancias de gobierno y la atención directa brindada a las familias, mientras que el mandatario se comprometió a regresar en diez días para supervisar personalmente el avance de los trabajos y la entrega de apoyos.

La señora Guadalupe Munguía, afectada por la inundación reconoció la prontitud con la que fueron apoyados los habitantes durante la contingencia. Apuntó que han tenido alimento diario y recibido insumos para la limpieza de sus viviendas. Así como el arribo inmediato de maquinaria para levantar escombros arrastrados por la corriente al interior de sus casas. De la misma manera, otros afectados agradecieron la propuesta de que sean reubicados en breve para evitar riesgos futuros.