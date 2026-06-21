Bienvenido al Mundial, Lamine Yamal. Bienvenido al Mundial, España.

El astro adolescente del Barcelona marcó un gol a los 10 minutos en su primer partido como titular en el escenario más grande del fútbol y España finalmente demostró su potencial con un aplastante triunfo el domingo 4-0 sobre Arabia Saudí.

El delantero de 18 años llegó barriéndose a segundo palo para empujar el balón al fondo de las redes tras un centro raso para abrir el marcador en Atlanta. Lamine se convirtió en el octavo jugador más joven en anotar en un Mundial y, más importante, calmó los nervios de España después de su decepcionante empate 0-0 ante Cabo Verde en su presentación.