“Tengan fe”: la madre del portero Vozinha previo al juego de Cabo Verde vs. Uruguay en el Mundial

Proceso

La conmovedora historia del Mundial volverá a la cancha el domingo, cuando Cabo Verde se enfrente a Uruguay en el segundo partido de la fase de grupos para ambos equipos. Y Vozinha —cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias— tendrá a su madre en las gradas para ese partido; ella no pudo asistir al sorprendente empate inaugural de Cabo Verde contra España porque no pudo obtener una visa.

Ana Candida Evora ya está aquí, lo que hace que la historia de Cabo Verde sea aún mejor.

“Quiero agradecer a todos los aficionados, a todos los que ayudaron en el proceso, por el apoyo que le dieron al equipo, especialmente a Cabo Verde”, dijo Évora el domingo en declaraciones difundidas por la FIFA en un mensaje de video. “Todos apoyamos a Cabo Verde para que juegue bien, para que brille en la cancha. Los jugadores deben tener fe y todo saldrá bien”.

“¡Mantengan la cabeza bien alta, salgan al campo, luchen por el gol y lo harán de maravilla, muchachos! Un beso para ustedes, sean fuertes y valientes. ¡Tiburones Azules!”

El equipo es conocido comúnmente como ‘Tubarões Azuis’ en portugués, que se traduce como Tiburones Azules.

Sus problemas con la visa —principalmente la recaudación del dinero necesario— se resolvieron después de que el Departamento de Estado de EE. UU., la FIFA, legisladores estadounidenses y la federación de futbol de Cabo Verde aunaran esfuerzos y allanaran el camino para que Évora pudiera viajar a Miami. Llegó el viernes por la tarde tras más de 24 horas de viaje desde Cabo Verde e inmediatamente fue rodeada por funcionarios y voluntarios de la FIFA mientras se abría paso por el aeropuerto.

Según informaron fuentes oficiales el domingo, la FIFA incluso la recibió brevemente en la sede de torneos de la organización en Florida durante el fin de semana.

Vozinha tenía unos 50 mil seguidores en Instagram al comienzo del Mundial. El domingo por la mañana, tras acaparar la atención del mundo del deporte al liderar a Cabo Verde a un empate sin goles contra España, una de las favoritas para ganar el título, ya contaba con 14.9 millones de seguidores.

Tras aquel partido contra España, se hizo viral con unas emotivas declaraciones en las que expresaba su deseo de que sus abuelos, ya fallecidos, hubieran podido verlo jugar en el Mundial y de que los problemas de visado de su madre se hubieran resuelto a tiempo para que pudiera estar allí. Esto desencadenó una iniciativa inmediata para encontrar la manera de que Évora viajara a Estados Unidos para el torneo.

Y la coincidencia, junto con la historia de un portero de 40 años y su madre, atrajo la atención hacia la selección de fútbol de Cabo Verde como nunca antes.