Audi propone a sus sindicalizados apenas 4.6% de aumento salarial

Desde Puebla

Este domingo 21 de junio, se desarrolló asamblea con la propuesta salarial para los trabajadores sindicalizados de la empresa Audi.

Recibieron la oferta de 4.6 por ciento directo al salario y un aumento en prestaciones de 14.9 por ciento.

Fue base de la consulta ofrecida por Audi de México a los cuatro mil agremiados al sindicato.

En el salón social del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) de la 10 Poniente 1703, César Orta Briones analizó dicha propuesta, una cláusula garantizada por 25 mil pesos en utilidades, que incluirán en el Contrato Colectivo de Trabajo.

En la misma propuesta, también se incluyeron vales navideños.

Durante este acuerdo entre la empresa alemana y el Sitaudi, se agregó prórroga al emplazamiento a huelga con fecha al viernes 26 de junio a las 11 horas.